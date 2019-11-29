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«Он бы меня просто переехал»: в Ростовской области глава города, предположительно, «посадил» на капот автомобилиста

29 ноября 2019, 02:54  •  157 • В России
Глава Донецка Ростовской области Юрий Тарасенко, предположительно, стал участником весьма неоднозначного ДТП. В его автомобиль врезался предприниматель Сергей Федотов, однако, по словам мужчины, Тарасенко отказался вызывать сотрудников ГИБДД и попытался уехать с места происшествия. Как отмечает Федотов, он намеревался остановить главу города, но тот прокатил его на капоте своей машины. При этом свидетели утверждают, что Тарасенко был сильно пьян и отказался от освидетельствования.
 
© Дмитрий Рябинский / YouTube
 

В Донецке Ростовской области произошло ДТП, одним из участников которого, предположительно, стал глава города — председатель городской думы Юрий Тарасенко.

Около двух часов ночи 28 ноября в служебный Nissan Terrano Тарасенко сзади въехал седан Kia Optima. Столкновение было несильным, в результате никто не пострадал. Однако дальнейшее поведение главы города вызвало вопросы у очевидцев.

По словам второго участника ДТП Сергея Федотова, Тарасенко наотрез отказался дожидаться ГИБДД, чтобы оформить аварию, и попытался уехать. Федотов утверждает, что хотел помешать председателю гордумы и тот прокатил мужчину на капоте своей машины около 50 метров.

После этого Тарасенко попытался покинуть место происшествия уже пешком, однако и на этот раз его остановили, теперь уже не только Федотов, но и несколько очевидцев. Сделанные ими видеозаписи попали в СМИ, которые предположили, что глава Донецка был нетрезв.

Предприниматель Сергей Федотов рассказал RT о ночном инциденте.

«Я ехал с товарищем, впереди на приличной дистанции двигался Nissan. Постепенно расстояние сократилось. При подъезде к перекрёстку скорость была уже совсем небольшой, и он в этот момент как-то внезапно очень резко тормозит. Я тоже затормозил, но там была лужа из-за дождя, и машина юзом доехала до него, произошло небольшое касание бамперов. Я вышел, подошёл, извинился, сказал: «Давайте вызовем ГИБДД». А он сразу резко: «Вы что тут, охренели? Вы ещё пожалеете об этом». После этого он садится в машину и хочет уехать. Я понял, что сейчас ещё сразу окажусь виноватым, и стал настаивать на вызове ДПС, чтобы они уже разобрались, кто спровоцировал аварию», — рассказал Федотов.

Однако вместо этого Тарасенко, по словам Федотова, сбил мужчину. «Я хватаюсь за капот, он у него не очень длинный, и вот так он меня провёз метров 50, виляя, чтобы сбросить. Потом он всё же остановился, вышел из машины и попытался пешком уйти, но там уже я и очевидцы его преследовали. Он вообще утверждал, что за рулём его не было, что он ни с кем не сталкивался, что с работы пешком идёт, — это всё есть на видео», — сообщил Федотов.

На видео Тарасенко крайне неохотно отвечает на вопросы свидетелей и Федотова, при этом действительно утверждая, что за рулём машины его вообще в тот вечер не было.

Свидетели раздобыли запись и с камеры видеонаблюдения, где инцидент с наездом на Федотова хорошо виден. Предпринимателя действительно прокатили на капоте Nissan Terrano.

Бизнесмен также рассказал, чем кончилось разбирательство на месте происшествия, которое не попало на видео: приехавшие полицейские потребовали прекратить видеосъёмку.

  • © Дмитрий Рябинский / YouTube

«В отношении Тарасенко составили протокол об отказе от медосвидетельствования, он вообще отказался давать какие-то пояснения, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ. В рапорте полицейские написали, что он имел все признаки алкогольного опьянения, в частности сильный запах алкоголя. То, что он пьян, было очевидно, все свидетели это видели. Также составили и протокол за наезд на пешехода, а по самому столкновению официально бумаги, что он виноват, пока нет, там ещё рассматривается это», — рассказал Федотов.

При этом протокол об оставлении места ДТП полицейские, по словам Федотова, не составили. Автомобилист рассчитывает привлечь Тарасенко к уголовной ответственности.

«Если бы я упал под колёса, он бы меня просто переехал. У меня трое детей — кто бы их кормил потом? Я хочу, чтобы он ответил за свои действия. Тем более что он постоянно ездит пьяным на своей служебной машине, это ни для кого в городе не секрет», — утверждает Федотов.

RT пообщался и со свидетелями, которые присутствовали на месте инцидента. Они полностью подтвердили рассказ Федотова.

В областном управлении МВД на инцидент отреагировали достаточно сдержанно.

«28 ноября в 01:50 в районе дома 28 по улице Королёва города Донецка произошло столкновение автомобилей Kia Optima и Nissan Terrano. По данному факту проводится проверка», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник RT в правоохранительных органах региона подтвердил, что Тарасенко отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения и был привлечён за это к административной ответственности — ему грозит штраф 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

«Сам инцидент условно можно разбить на два отдельных эпизода. Первый — это само столкновение двух машин, там всё было оформлено, составлены протоколы, виновник устанавливается. Второй эпизод — это когда уже после ДТП произошёл наезд на участника аварии. По последнему факту от него поступило заявление, по нему сейчас проводится проверка», — отметил собеседник RT.

Связаться с самим Юрием Тарасенко RT не удалось, по его рабочему номеру на звонки никто не отвечал. 

  • © Дмитрий Рябинский / YouTube

В пресс-службе губернатора региона на просьбу RT прокомментировать инцидент посоветовали обращаться в пресс-службу правительства области. Там об инциденте с Тарасенко узнали от корреспондента RT. «Вы, наверное, не по адресу. Я вам ничем помочь не могу», — заявила замначальника управления информационной политики Евгения Ткачёва.

Зато инцидент не оставили без внимания в областном отделении «Единой России», в котором состоит Тарасенко.

«Ростовское региональное отделение партии «Единая Россия» изучает все обстоятельства произошедшего с депутатом Донецкой городской думы Юрием Тарасенко. В ближайшее время на основании объективных фактов общее собрание первичного отделения партии в Донецке рассмотрит вопрос о его дальнейшем членстве в «Единой России», — сообщили в пресс-службе организации.

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