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«Он будет стоять за меня насмерть»: 6-летний мальчик стал начальником охраны Кадырова

25 июля 2019, 17:39  •  22 • В России

Шестилетний мальчишка назначен на должность начальника охраны главы Чеченской Республики. Магомед-Эми Газиев умолял родителей отдать его на службу, чтобы он мог охранять любимого Рамзана Кадырова — ребёнок его страшно уважает. Видео с мольбами ребёнка разлетелось по соцсетям. И очаровало даже чеченского лидера.

Кадыров решил пригласить юного патриота к себе. За удивительное рвение и любовь он наградил мальчишку символическим постом начальника охраны. После беседы с юнцом он отметил, что, несмотря на свой возраст, мальчик «полон смелости, решимости и отваги».

6-летний мальчик стал начальником охраны Кадырова.

— Он готов встать за меня горой и отразить любую атаку! Он очень хотел охранять мой покой, стать настоящим защитником и воином, — написал Рамзан Кадыров в соцсетях. — Сегодня я пригласил его и принял на работу в должности командира. Я поздравляю Магомед-Эми со вступлением на этот важный и ответственный пост! Желаю ему вырасти большим, сильным, настоящим патриотом и защитником Отечества!

Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова обеспечил его всем необходимым. В детских магазинах Грозного закуплено обмундирование, игрушечное оружие и транспорт.

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