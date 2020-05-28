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Он больше не автономен: Помпео поставил "диагноз" Гонконгу после протестов
28 мая 2020, 01:55 • 20 • Политика
Госсекретарь США заявил, что Гонконг более не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Гонконг не является автономным от Китая регионом. На странице в Twitter он написал, что сообщил об этом решении Конгрессу США.
По его мнению, к такой мысли подтолкнула ситуация, разворачивающаяся в бывшей британской колонии.
Напомним, что ранее в Гонконге с новой силой вспыхнули протесты из-за закона материкового Китая о госбезопасности. США в этом вопросе поддерживают протестующих. Кроме того, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что работает над решительным ответом на планируемый КНР законопроект о национальной безопасности для автономии.
Как сообщает американский портал usnews.com, уведомление для законодателей создает условия для США, чтобы отменить преференциальный торговый и финансовый статус Гонконга. "Невские новости" уточняют, что США могут заморозить активы китайских чиновников и некоторых компаний за "захват" Гонконга.
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