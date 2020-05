Он больше не автономен: Помпео поставил "диагноз" Гонконгу после протестов

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Гонконг не является автономным от Китая регионом. На странице в Twitter он написал, что сообщил об этом решении Конгрессу США.

По его мнению, к такой мысли подтолкнула ситуация, разворачивающаяся в бывшей британской колонии.

Today, I reported to Congress that Hong Kong is no longer autonomous from China, given facts on the ground. The United States stands with the people of Hong Kong.