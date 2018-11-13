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«Он - мой чертов бойфренд!»: Сын звезды Голливуда Уилла Смита публично опозорил себя на концерте

13 ноября 2018, 22:54  •  44 • В мире
Джейден Смит, сын голливудской звезды Уилла Смита, публично опозорил себя во время концерта рэпера Tyler в Лос-Анджелесе, признавшись, что это - его «чертов бойфренд».
Публичный каминг-аут Джейдена Смита прошел под завывание толпы, которая пришла послушать рэпера.
Впрочем, радостный порыв «бойфренда» сам музыкант не оценил. У сцены Tyler стоял, закрыв маской лицо. Впрочем, он ее после снял, публично опротестовав взмахами руки сказанное Джейденом со сцены.
При этом сам отпрыск звездного актера уверял поклонников рэпера, что все его слова - «это правда!».

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