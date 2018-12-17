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Омское правительство обновляют "оптом": глава региона подтвердил пять отставок
17 декабря 2018, 12:54 • 32 • Политика
Губернатор Омской области Александр Бурков освободил от должностей пятерых заместителей председателя правительства региона, таким образом, в структуру правительства обновляют "оптом" - изменения внесут в ближайшее время, сообщают областные власти.
Губернатор Омской области Александр Бурков в понедельник, 17 декабря, подписал указы об освобождении от должностей пятерых заместителей председателя правительства субъекта. Таким образом, в скором времени структура правительства будет обновлена.
В том числе должности оставили Сергей Фролов, Андрей Стороженко, Игорь Бондарев, Владимир Компанейщиков, Борис Смольников и Татьяна Вижевитова, говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.
Есть и первые назначения, правда, пока с приставкой "исполняющий обязанности".
"На должность заместителей председателя правительства Омской области с сохранением постов министров назначены Татьяна Дернова, Владимир Куприянов, Антон Заев. Заместителем председателя правительства Омской области по внутренней политике назначен Михаил Каракоз. Дмитрий Вьюшков назначен министром здравоохранения Омской области. Евгений Козлов назначен исполняющим обязанности министра имущественных отношений Омской области", - говорится в сообщении властей.
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