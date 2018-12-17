Омское правительство обновляют "оптом": глава региона подтвердил пять отставок

Губернатор Омской области Александр Бурков освободил от должностей пятерых заместителей председателя правительства региона, таким образом, в структуру правительства обновляют "оптом" - изменения внесут в ближайшее время, сообщают областные власти.

Губернатор Омской области Александр Бурков в понедельник, 17 декабря, подписал указы об освобождении от должностей пятерых заместителей председателя правительства субъекта. Таким образом, в скором времени структура правительства будет обновлена.

В том числе должности оставили Сергей Фролов, Андрей Стороженко, Игорь Бондарев, Владимир Компанейщиков, Борис Смольников и Татьяна Вижевитова, говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

Есть и первые назначения, правда, пока с приставкой "исполняющий обязанности".