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Омские врачи знали об отравлении Навального, но дело не в "Новичке" - источник консилиума
09 сентября 2020, 08:45 • 384 • Политика
Омские врачи знали об отравлении Алексея Навального, но дело было не в "Новичке". Об этом рассказал источник, который участвовал в консилиуме российских медиков.
Как сообщает "Медуза" со ссылкой на неназванные источники, Навального действительно отравили, но не "Новичком".
По информации издания, у российского блогера в Омске наблюдались симптомы отравления фосфорорганическим соединением (ФОС). Именно поэтому врачи скорой помощи ввели ему атропин - проверенное средство от отравления фосфорорганикой. В реанимации курс атропина продолжили. Впоследствии его прервали, когда у пациента началась тахикардия.
При этом отмечается, что у Навального проявились нехарактерные для ФОС симптомы. Если суженные зрачки, повышенное слюноотделение и потливость вписываются в типичную симптоматику, то вот отсутствие бронхоспазмов, рвоты и диареи - нет. Кроме того, врачи обнаружили скопление кетоновых тел в организме Навального, что тоже является нетипичной картиной для отравления ФОС.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Навальный якобы отравлен веществом из группы "Новичок". К такому выводу пришли немецкие специалисты после обследования блогера. Российские эксперты не исключают, что блогера могли накачать по дороге в Германию особыми препаратами, которые дают схожий результат анализа.
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