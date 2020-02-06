ОМС в России: реальное медстрахование или его имитация • 97 • Аналитика

В 2020 году бюджет Фонда медицинского страхования составит 2, 3 трлн. рублей и вырастет по сравнению с 2019 годом почти на 270 миллиардов. Добавка приличная. Она обусловлена, прежде всего, корректировкой социальной политики правительства после указов президента.



Вопросы после реформы

Проблемы, с которыми столкнулось здравоохранение страны, затронули интересы каждого гражданина России. Затеянная Минздравом оптимизация отрасли привела к резкому сокращению врачей в регионах. Плюс медицинская инфраструктура, которую, по признанию вице-премьера Татьяны Голиковой, «никто не трогал с конца 50-х», рассыпалась на фрагменты.







В результате оказался затруднён доступ населения к медицинскому обслуживанию. Чиновники разом заговорили о проблемах первичного звена в нашем трёхуровневом здравоохранении. Население про эти уровни знает не сильно много, но на практике убедилось: оптимизация Минздрава выталкивает людей из государственных поликлиник и больниц в платные.



Это обстоятельство напрягло многих. Одних – из-за отсутствия средств на лечение, других – в силу многолетней привычки бесплатного медобслуживания. Третьих удивило, что в платной клинике свободно ведёт приём тот самый врач, к которому в государственной поликлинике запись на месяц вперёд...



Естественным образом встал вопрос: для чего тогда полис обязательного медицинского страхования (ОМС), гарантирующий конституционное право человека на медицинское обслуживание? Это реальная страховка или его имитация. Каждый ответил на него по-своему – в зависимости от уровня культуры и юмора, остроты потребности в медицинской помощи.



На самом деле претензий к страховым компаниям не так много. Опросы показывают, что где-то в 9% случаев у людей возникали разногласия со страхователями. Иное дело – качество медицинских услуг, предоставляемых по полису ОМС.



Контрольные цифры не радуют

Прошлой осенью Минэкономразвития сделало сводный доклад о ходе реализации государственных программ. Были там замечания и по госпрограмме «Развитие здравоохранения». В докладе отмечалось, что качеством медицинских услуг удовлетворены только 38,7% жителей России.



Примечательно, что годом ранее этот показатель был выше на 1,2 процентных пункта. А целевой показатель программы (41,7%) достигнут так и не был. Удивляться тут нечему. Ответы граждан, оценивавших уровень медпомощи в поликлиниках, скорой помощи и стационарах, показали: людей, прежде всего, не устраивает, как организована работа в медучреждениях.



Здесь целый букет проблем: очереди, долгое ожидание приёма к специалисту, отказ в предоставлении физиотерапевтических процедур, увеличение объёма платных услуг. Характерно, что четверть опрошенных считает медицинские услуги попросту недоступными для населения.



Этот вывод можно поставить под сомнение, списать на капризность людей. Но лучше посмотреть на реальную практику последних лет. А она такова, что Минздрав забросал подведомственные учреждения разного рода «дорожными картами», смысл которых был в расширении спектра платных услуг для улучшения финансирования медучреждений.



Простор административной фантазии был очень широк. Например, пациент ставился перед выбором: либо ждать очереди на операцию в стационаре, либо заплатить за срочность. По условиям страхования, время от первичного приёма больного до операции не должно превышать полгода.



Во многих случаях это запредельное время. Поэтому людям приходилось искать средства, чтобы самим решить свои проблемы со здоровьем. Такая же ситуация с предоставлением физиотерапевтических процедур, консультациями у приглашённых специалистов и т.д.



Минздрав вынужден признать…

Получилось, по ряду услуг государственные медучреждения уже стало трудно отличить от коммерческих. Мало того, это сократило доступность бесплатной медпомощи людям. Возмутились врачи негосударственных клиник. Платные услуги своих коллег они назвали «демпингом и нечистоплотной конкуренцией».







В прошлом году Минздрав признал, что «существующая нормативная правовая база не позволяет четко разграничить, какие услуги должны оказываться гражданам бесплатно, а какие могут быть оказаны дополнительно за отдельную плату. Кроме того, не урегулирован вопрос о размере стоимости медицинских услуг, оказываемых на платной основе».



Ведомство пообещало «разработать проект изменений в правила предоставления платных медицинских услуг поликлиниками и больницами». Впрочем, этим и ограничилось. Хотя очевидно, что проблема, что называется, перезрела.



Люди перестали ощущать, где реальное страхование государством их жизни и здоровья, а где его имитация, прикрывшая алчность администраций медучреждений. Возможно, рост бюджета фонда ОМС поможет приблизиться к решению этой наболевшей проблемы. В 2020 году бюджет Фонда медицинского страхования составит 2, 3 трлн. рублей и вырастет по сравнению с 2019 годом почти на 270 миллиардов. Добавка приличная. Она обусловлена, прежде всего, корректировкой социальной политики правительства после указов президента.Проблемы, с которыми столкнулось здравоохранение страны, затронули интересы каждого гражданина России. Затеянная Минздравом оптимизация отрасли привела к резкому сокращению врачей в регионах. Плюс медицинская инфраструктура, которую, по признанию вице-премьера Татьяны Голиковой, «никто не трогал с конца 50-х», рассыпалась на фрагменты.В результате оказался затруднён доступ населения к медицинскому обслуживанию. Чиновники разом заговорили о проблемах первичного звена в нашем трёхуровневом здравоохранении. Население про эти уровни знает не сильно много, но на практике убедилось: оптимизация Минздрава выталкивает людей из государственных поликлиник и больниц в платные.Это обстоятельство напрягло многих. Одних – из-за отсутствия средств на лечение, других – в силу многолетней привычки бесплатного медобслуживания. Третьих удивило, что в платной клинике свободно ведёт приём тот самый врач, к которому в государственной поликлинике запись на месяц вперёд...Естественным образом встал вопрос: для чего тогда полис обязательного медицинского страхования (ОМС), гарантирующий конституционное право человека на медицинское обслуживание? Это реальная страховка или его имитация. Каждый ответил на него по-своему – в зависимости от уровня культуры и юмора, остроты потребности в медицинской помощи.На самом деле претензий к страховым компаниям не так много. Опросы показывают, что где-то в 9% случаев у людей возникали разногласия со страхователями. Иное дело – качество медицинских услуг, предоставляемых по полису ОМС.Прошлой осенью Минэкономразвития сделало сводный доклад о ходе реализации государственных программ. Были там замечания и по госпрограмме «Развитие здравоохранения». В докладе отмечалось, что качеством медицинских услуг удовлетворены только 38,7% жителей России.Примечательно, что годом ранее этот показатель был выше на 1,2 процентных пункта. А целевой показатель программы (41,7%) достигнут так и не был. Удивляться тут нечему. Ответы граждан, оценивавших уровень медпомощи в поликлиниках, скорой помощи и стационарах, показали: людей, прежде всего, не устраивает, как организована работа в медучреждениях.Здесь целый букет проблем: очереди, долгое ожидание приёма к специалисту, отказ в предоставлении физиотерапевтических процедур, увеличение объёма платных услуг. Характерно, что четверть опрошенных считает медицинские услуги попросту недоступными для населения.Этот вывод можно поставить под сомнение, списать на капризность людей. Но лучше посмотреть на реальную практику последних лет. А она такова, что Минздрав забросал подведомственные учреждения разного рода «дорожными картами», смысл которых был в расширении спектра платных услуг для улучшения финансирования медучреждений.Простор административной фантазии был очень широк. Например, пациент ставился перед выбором: либо ждать очереди на операцию в стационаре, либо заплатить за срочность. По условиям страхования, время от первичного приёма больного до операции не должно превышать полгода.Во многих случаях это запредельное время. Поэтому людям приходилось искать средства, чтобы самим решить свои проблемы со здоровьем. Такая же ситуация с предоставлением физиотерапевтических процедур, консультациями у приглашённых специалистов и т.д.Получилось, по ряду услуг государственные медучреждения уже стало трудно отличить от коммерческих. Мало того, это сократило доступность бесплатной медпомощи людям. Возмутились врачи негосударственных клиник. Платные услуги своих коллег они назвали «демпингом и нечистоплотной конкуренцией».В прошлом году Минздрав признал, что «существующая нормативная правовая база не позволяет четко разграничить, какие услуги должны оказываться гражданам бесплатно, а какие могут быть оказаны дополнительно за отдельную плату. Кроме того, не урегулирован вопрос о размере стоимости медицинских услуг, оказываемых на платной основе».Ведомство пообещало «разработать проект изменений в правила предоставления платных медицинских услуг поликлиниками и больницами». Впрочем, этим и ограничилось. Хотя очевидно, что проблема, что называется, перезрела.Люди перестали ощущать, где реальное страхование государством их жизни и здоровья, а где его имитация, прикрывшая алчность администраций медучреждений. Возможно, рост бюджета фонда ОМС поможет приблизиться к решению этой наболевшей проблемы. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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