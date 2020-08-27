|
ОМОН и бабушка: Видео разоблачило "жертву" белорусских силовиков
27 августа 2020, 17:20 • 29 • Политика
Появилось видео, разоблачающее "жертву" белорусских силовиков. На кадрах видно, как якобы "избитая" бабушка нападает на омоновца в Минске и отбирает у него рацию.
Ранее СМИ сообщали о том, что бойцы ОМОНа "избили" старушку, которая отказалась отдавать флаг. На деле же, как можно судить по видео, "жертва" сама оказалась агрессором.
Сперва сотрудник правоохранительных органов пытался убедить бабушку снять бело-красно-белый флаг (был государственным во время существования Белорусской Народной Республики в 1918-1919 годах и в первые годы независимости современной Белоруссии в 1991-1995 годах). Однако пожилая женщина отказалась расставаться с полотнищем. Тогда омоновец сам снял флаг, что вызвало возмущение у бабушки. Она начала нападать на него и называть силовиков "фашистами". В какой-то момент пенсионерка выхватила у милиционера рацию и швырнула её на землю. Сотрудники правоохранительных органов при этом не применяли к ней силу.
Скриншот:Telegram/Придыбайло | Субъективно
Отметим, что "избитая бабушка" оказалась не первым фейком, вброшенным СМИ. Ранее пресса сообщила об избиении ОМОНом 5-летней девочки в Гродно. Однако в конечном итоге отец ребёнка сам разоблачил обман, заявив, что никто его дочь не трогал.
29
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 августа 2020, 01:45
|
25 августа 2020, 13:05
|
25 августа 2020, 10:20
|
22 августа 2020, 18:05
|
23 августа 2020, 03:20
|
22 августа 2020, 04:20
|
27 августа 2020, 03:35