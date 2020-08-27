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ОМОН и бабушка: Видео разоблачило "жертву" белорусских силовиков

27 августа 2020, 17:20  •  29 • Политика
Появилось видео, разоблачающее "жертву" белорусских силовиков. На кадрах видно, как якобы "избитая" бабушка нападает на омоновца в Минске и отбирает у него рацию.
Ранее СМИ сообщали о том, что бойцы ОМОНа "избили" старушку, которая отказалась отдавать флаг. На деле же, как можно судить по видео, "жертва" сама оказалась агрессором.
Сперва сотрудник правоохранительных органов пытался убедить бабушку снять бело-красно-белый флаг (был государственным во время существования Белорусской Народной Республики в 1918-1919 годах и в первые годы независимости современной Белоруссии в 1991-1995 годах). Однако пожилая женщина отказалась расставаться с полотнищем. Тогда омоновец сам снял флаг, что вызвало возмущение у бабушки. Она начала нападать на него и называть силовиков "фашистами". В какой-то момент пенсионерка выхватила у милиционера рацию и швырнула её на землю. Сотрудники правоохранительных органов при этом не применяли к ней силу.
Скриншот:Telegram/Придыбайло | Субъективно
Отметим, что "избитая бабушка" оказалась не первым фейком, вброшенным СМИ. Ранее пресса сообщила об избиении ОМОНом 5-летней девочки в Гродно. Однако в конечном итоге отец ребёнка сам разоблачил обман, заявив, что никто его дочь не трогал.

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