ОМОН и бабушка: Видео разоблачило "жертву" белорусских силовиков

Ранее СМИ сообщали о том, что бойцы ОМОНа "избили" старушку, которая отказалась отдавать флаг. На деле же, как можно судить по видео, "жертва" сама оказалась агрессором.

Сперва сотрудник правоохранительных органов пытался убедить бабушку снять бело-красно-белый флаг (был государственным во время существования Белорусской Народной Республики в 1918-1919 годах и в первые годы независимости современной Белоруссии в 1991-1995 годах). Однако пожилая женщина отказалась расставаться с полотнищем. Тогда омоновец сам снял флаг, что вызвало возмущение у бабушки. Она начала нападать на него и называть силовиков "фашистами". В какой-то момент пенсионерка выхватила у милиционера рацию и швырнула её на землю. Сотрудники правоохранительных органов при этом не применяли к ней силу.

Скриншот:Telegram/Придыбайло | Субъективно

Отметим, что "избитая бабушка" оказалась не первым фейком, вброшенным СМИ. Ранее пресса сообщила об избиении ОМОНом 5-летней девочки в Гродно. Однако в конечном итоге отец ребёнка сам разоблачил обман, заявив, что никто его дочь не трогал.