ОМОН гнобят по отработанной методичке: Гаспарян указал на "майданный феншуй" в Белоруссии

Итоги второго дня "дискотеки в Беларуси" подвёл политолог и публицист Армен Гаспарян в своём авторском одноимённом Telegram-канале.

"Мирный протестующий не сумел добросить взрывное устройство до милиционеров, - начал перечислять действия провокаторов против силовиков эксперт. - Другой мирный протестующий сбил машиной милиционера. Ещё один мирный протестующий, спасаясь от патруля милиции, прыгнул в Свислочь и переплыл реку. За его заплывом следил ОСВОД на двух лодках".

Кроме того, напомнил политолог, участники "Жыве Беларусь!" строили баррикады, делали противотанковые ежи на дорогах и забрасывали бегущих на них бойцов ОМОН "коктейлями Молотова". За что получали в ответ от белорусских силовиков резиновые пули, светошумовые гранаты, а расчисткой на перекрытых дорогах занималась спецтехника.

Судя по вышеперечисленному, действуют провокаторы, раскачивающие протестные настроения в республике после президентских выборов по уже ранее не раз отработанной западной методичке. В 2014 году в Киеве это всё завершилось госпереворотом, в России похожие протестные акции подавляются.

В числе используемых против силовиков прошлых "наработок" применяются и "разоблачения" в соцсетях, когда провокаторы публикуют личные данные стражей порядка, включая их мобильные телефоны.

"Всё по майданному феншую", - резюмирует Гаспарян.