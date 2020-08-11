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ОМОН гнобят по отработанной методичке: Гаспарян указал на "майданный феншуй" в Белоруссии

11 августа 2020, 11:40  •  106 • Политика
Политолог и публицист Армен Гаспарян рассказал о том, как проходит "майданный феншуй" в Белоруссии, в том числе о том, как гнобят местный ОМОН. Судя по перечисленному, провокаторы действуют по отработанной методичке, в том числе и с "разоблачением" силовиков в соцсетях.
Итоги второго дня "дискотеки в Беларуси" подвёл политолог и публицист Армен Гаспарян в своём авторском одноимённом Telegram-канале.
"Мирный протестующий не сумел добросить взрывное устройство до милиционеров, - начал перечислять действия провокаторов против силовиков эксперт. - Другой мирный протестующий сбил машиной милиционера. Ещё один мирный протестующий, спасаясь от патруля милиции, прыгнул в Свислочь и переплыл реку. За его заплывом следил ОСВОД на двух лодках".
Кроме того, напомнил политолог, участники "Жыве Беларусь!" строили баррикады, делали противотанковые ежи на дорогах и забрасывали бегущих на них бойцов ОМОН "коктейлями Молотова". За что получали в ответ от белорусских силовиков резиновые пули, светошумовые гранаты, а расчисткой на перекрытых дорогах занималась спецтехника.
Судя по вышеперечисленному, действуют провокаторы, раскачивающие протестные настроения в республике после президентских выборов по уже ранее не раз отработанной западной методичке. В 2014 году в Киеве это всё завершилось госпереворотом, в России похожие протестные акции подавляются.
В числе используемых против силовиков прошлых "наработок" применяются и "разоблачения" в соцсетях, когда провокаторы публикуют личные данные стражей порядка, включая их мобильные телефоны.
"Всё по майданному феншую", - резюмирует Гаспарян.

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