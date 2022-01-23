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«Омикрон» выявлен в 64 регионах страны: в России за сутки госпитализировали 6211 человек

23 января 2022, 16:25  •  108 • В России
За прошедшие сутки в России с диагнозом «коронавирус» госпитализированы 6211 человек, что на 37,3% меньше показателей предшествующих 24 часов. Число новых случаев COVID-19 в стране достигло 63 205. По данным оперштаба, вариант «омикрон» выявлен в 64 регионах России. В Москве установлен рекорд по числу новых эпизодов заболевания, но доля госпитализаций снизилась до 5,9%.
 
РИА Новости © Алексей Сухоруков
 

За прошедшие сутки в России госпитализированы 6211 человек, что на 37,3% меньше по сравнению с показателем 22 января. Выявлено 63 205 новых случаев коронавируса, за это же время полностью выздоровели 23 045 человек. За сутки от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний скончались 679 пациентов. По данным оперштаба, вариант «омикрон» выявлен в 64 регионах страны.

В Москве установлен новый рекорд по числу выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции — 17 528. Вместе с тем доля госпитализаций среди новых эпизодов COVID-19 снизилась до 5,9%. Таким образом, за сутки в больницы города с диагнозом «коронавирус» доставлены 1040 человек.

В оперштабе подчеркнули, что с учётом особенностей течения болезни при штамме «омикрон» именно число госпитализаций является наиболее важным показателем.

Более 1 тыс. случаев COVID-19 за сутки также выявлено в Санкт-Петербурге (9535), Подмосковье (7056), Нижегородской области (1258), Ханты-Мансийском автономном округе (1142) и Якутии (1007).

За всё время наблюдений в РФ подтверждён 11 108 191 случай коронавируса. 10 023 622 человека выздоровели, скончались 326 112.

Тем временем директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что «омикрон» не станет последним штаммом пандемии коронавируса. По мнению учёного, это связано с темпами распространения нового варианта коронавируса.

«Он нам не поможет выйти из пандемии по той простой причине, что чем больше он размножается и чем чаще он передаётся, тем с большей вероятностью могут возникнуть новые штаммы», — заявил Гинцбург Интерфаксу.

Учёный отметил, что для борьбы с темпами распространения коронавируса необходимо за полгода вакцинировать до 75—80% населения. В противном случае, сказал Гинцбург, нельзя исключать появления более опасного штамма SARS-CoV-2.

«Самое главное — не просто охват, а темпы вакцинации. Охват должен быть сопряжён с темпами вакцинации. Вакцинацию надо смотреть за шесть месяцев, как правильно нам говорит Министерство здравоохранения», — сказал он.

При этом учёный отметил, что среди госпитализированных с «омикроном» нет привитых вакциной «Спутник V».

«Наши лабораторные данные подтверждают очень даже неплохую эффективность «Спутника V» к штамму «омикрон». Кроме того, во всяком случае, судя по заявлениям некоторых главных врачей, которые я слышал, госпитализаций с вакциной «Спутник» нет, соответственно, смертей и тяжёлых случаев тоже», — заключил Гинцбург.

Спрос на экспресс-тесты

На фоне роста заболеваемости коронавирусом в России заметно вырос спрос на экспресс-тесты на COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД», который входит в экосистему Сбербанка.

«Средний чек покупки экспресс-тестов составил 2080 рублей, что на 3% выше, чем на прошлой неделе. Объём продаж в натуральном выражении (штуках) вырос на 136%», — говорится в сообщении.

Наряду с этим зафиксирован рост спроса на противовирусные лекарства, цена средней такой покупки составила 834 рубля, что на 1% больше показателей предшествующей недели. Объём продаж подобной продукции в натуральном выражении вырос на 56%.

Галотерапия и реабилитация после COVID-19

Врач-пульмонолог Иван Тарасенко для быстрого восстановления организма после заболевания коронавирусом порекомендовал регулярно посещать соляные пещеры или галокамеры.

По его словам, галотерапия является эффективным средством для повышения иммунитета и восстановления дыхательной системы, особенно после перенесённой коронавирусной инфекции.

«Сухой соляной воздух или аэрозоль улучшает дренажную функцию дыхательных путей, а хлорид натрия значительно уменьшает отёк слизистой бронхов. Все ненужные продукты переработки прямого воздействия вируса и последствия воспаления, которые были в лёгких, уходят», — рассказал Тарасенко в интервью радио Sputnik.

Врач призвал не воспринимать галотерапию как панацею, однако, по его мнению, если сочетать её с другими методами реабилитации, то справиться с последствиями COVID-19 можно будет гораздо быстрее.

По его словам, при ежедневном посещении соляной пещеры организм переболевшего COVID-19 сможет восстановиться уже через месяц.

Закупка лекарств, не зарегистрированных в России


Правительство России ранее приняло решение выделить Минздраву средства на закупку лекарств, в том числе незарегистрированных в РФ, сообщается на сайте кабмина. Отмечается, что соответствующее решение принято в связи с сохранением высокого уровня заболеваемости COVID-19 и распространением нового штамма «омикрон».

Кроме того, кабмин принял решение выделить средства из резервного фонда для покупки лекарств, предназначенных для лечения коронавируса в амбулаторных условиях. Из сообщения пресс-службы правительства следует, что обеспечить лекарствами по такому принципу следует как минимум 837 тыс. человек.

Решения были приняты в ходе совещания правительства, которое состоялось 21 января. Глава кабмина Михаил Мишустин пояснил, что на эти два направления борьбы с COVID-19 в общей сложности выделят 20 млрд рублей.

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