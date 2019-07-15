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Омбудсмены РФ и Украины продолжат 16 июля в Москве работу над списками удерживаемых лиц

15 июля 2019, 16:54  •  37 • Политика

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Омбудсмены России и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова договорились продолжить во вторник в Москве работу над верификацией списков удерживаемых на территории двух стран лиц. Об этом было объявлено по итогам состоявшейся в понедельник встречи в Киеве.

"Мы договорились обменяться списками находящихся под следствием или осужденных лиц", - сообщила Денисова на совместной пресс-конференции. По ее словам, это произойдет уже во вторник.

"Мы говорим о том, что нам надо передать друг другу списки наших граждан, - добавила Денисова. - Мы проведем верификацию этих списков граждан, которые удерживаются на территориях двух стран, и будем проводить новые встречи для выработки механизмов их возвращения. Договорились завтра обменяться списками".

Москалькова со своей стороны уточнила, что стороны намерены "провести полную ревизию этих списков".

"За год, который прошел с момента обмена прежними списками, произошли изменения, - пояснила она. - И мы сегодня предварительную работу по этим спискам провели". "Завтра на территории моего офиса в Москве мы продолжим эту работу во имя людей", - добавила российский омбудсмен.

В беседе с журналистами по итогам встречи с Денисовой Москалькова уточнила, что обсуждалось "порядка 10 кейсов граждан России, которые находятся под стражей на Украине, и граждан Украины, которые находятся в заключении в СИЗО, колониях на территории России". "В том числе говорили о состоянии здоровья, о связях с родственниками [украинских] военных моряков, которые находятся сегодня в [московском СИЗО] "Лефортово", - пояснила она.

По данным российского уполномоченного, 17 июля состоится заседание суда, на котором будет рассматриваться вопрос о мере пресечения украинским морякам. "Будем ждать решения российского суда", - добавила Москалькова.

В новость были внесены изменения (16:30 мск) - добавлена информация по тексту.

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