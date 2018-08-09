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Омбудсмен в ЯНАО рассказал о состоянии Сенцова
09 августа 2018, 15:39 • 54 • Украина
Омбудсмен в ЯНАО Анатолий Сак побеседовал с врачом объявившего голодовку украинского режиссёра Олега Сенцова, который сообщил ему, что состояние заключённого «относительно стабильное».
РИА Новости
Об этом рассказал пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.
«Он (Сак. — RT) беседовал с врачом, наблюдающим Сенцова. Фраза врача, дословно: «Состояние относительно стабильное». Он не расшифровывал больше ничего, но вот эту фразу он передал», — сказал пресс-секретарь РИА Новости.
7 августа во ФСИН сообщили, что Сенцов находится под постоянным наблюдением врачей, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Сенцов приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.
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