Омбудсмен в ЯНАО рассказал о состоянии Сенцова

Омбудсмен в ЯНАО Анатолий Сак побеседовал с врачом объявившего голодовку украинского режиссёра Олега Сенцова, который сообщил ему, что состояние заключённого «относительно стабильное».

Об этом рассказал пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

«Он (Сак. — RT) беседовал с врачом, наблюдающим Сенцова. Фраза врача, дословно: «Состояние относительно стабильное». Он не расшифровывал больше ничего, но вот эту фразу он передал», — сказал пресс-секретарь РИА Новости.

7 августа во ФСИН сообщили, что Сенцов находится под постоянным наблюдением врачей, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Сенцов приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.