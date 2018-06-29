Омбудсмен Украины заявила о готовности обмена заключёнными с Россией

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила о готовности Киева передать Москве 23 россиянина в обмен на 23 украинца, которые находятся в российских тюрьмах.

Об этом она рассказала во время пресс-конференции в посольстве Украины в Москве.

«Мы готовы забрать удерживаемых граждан по процедуре экстрадиции, но в экстрадиции нам отказывает Россия. Мы стремимся забрать их путём политической договорённости. Мы готовы передать России 23 россиянина, осуждённых на Украине за подготовку терактов, шпионаж и боевые действия, в обмен на 23 украинца из российских тюрем», — цитирует Денисову ТАСС.

Ранее посольство Украины в Москве направило в МИД России ноту протеста из-за недопуска Денисовой к осуждённому в России за подготовку терактов в Крыму Олегу Сенцову.

После этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила недоумение действиями украинской коллеги, пытавшейся без надлежащего разрешения попасть на территорию колонии для встречи с осуждённым.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о полной раскоординации действий Москальковой и Денисовой.