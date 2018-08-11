Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На Украине один человек погиб при крушении легкомоторного летательного аппарата
"Укржелдорога" заработала $6,5 млн на перевозках в РФ в I полугодии 2018 года
Лавров: президент России может пообщаться с главой Ирана на саммите в Актау
Поветкин поднялся на третье место в рейтинге IBF, Гассиев опустился на шестое
Главная / Украина

Омбудсмен РФ попросила украинскую коллегу выяснить ситуацию с экипажем "Механика Погодина"

11 августа 2018, 21:09  •  63 • Украина

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила уполномоченного Верховной рады Украины Людмилу Денисову выяснить ситуацию с экипажем заблокированного в Херсоне российского танкера "Механик Погодин". Она также заявила о готовности посетить команду, если получит разрешение от украинской стороны.

"Чрезвычайно озабочена фактом удержания Украиной российского судна "Механик Погодин". В связи с этим инцидентом я обратилась к уполномоченному Верховной рады Украины Людмиле Денисовой с просьбой выяснить все обстоятельства произошедшего и сообщить мне максимально подробную информацию о состоянии экипажа судна, а также при необходимости оказать им гуманитарную помощь, включая медицинскую, - заявила она корреспонденту ТАСС. - Я так же просила о возможности связаться с капитаном или старшим помощником капитана российского танкера. В случае согласия украинской стороны, планирую посетить наших моряков в порту города Херсона".

В пятницу представители Службы безопасности Украины обнаружили в торговом порту Херсона судно под российским флагом. На основании того, что владелец судна находится под санкциями Украины, оно было заблокировано в порту, но решения суда о задержании танкера или кого-либо из его экипажа пока не последовало.

Оператором танкера "Механик Погодин" является судоходная компания "В.Ф. Танкер", сообщил ТАСС представитель компании. Она входит в международную транспортную группу Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding), предприятия которой осуществляют транспортировку грузов железнодорожным и водным транспортом, их перевалку в российских портах, оказывают услуги по логистике, судостроению и организации круизных пассажирских перевозок. Компания "В.Ф. Танкер" создана в 2000 году и специализируется на перевозках наливных грузов по внутренним и международным водным маршрутам.

На сайте компании "В.Ф. Танкер" сообщается, что танкер "Механик Погодин" был построен в 2011 году на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

63
Источник
Похожие новости
11 августа 2018, 09:54
Громче и больше: в США обсуждают способы противостояния «информационным операциям» России и Китая
11 августа 2018, 22:54
В Харькове в результате взрыва газа в доме пострадали пять человек
11 августа 2018, 00:09
«Богдана» с польскими корнями: с какими сложностями может столкнуться Украина при производстве новой самоходки для ВСУ

11 августа 2018, 13:09
Порошенко заявил, что над Ялтой будет развеваться флаг Украины
11 августа 2018, 16:24
«Не хотят связываться с радикалами»: к чему может привести нехватка судей на Украине
11 августа 2018, 14:39
"Укржелдорога" заработала $6,5 млн на перевозках в РФ в I полугодии 2018 года
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
11 августа 2018, 03:39
Сбербанк под руководством Грефа нанес удар по России (Михаил Чупахин)
11 августа 2018, 04:54
На Украине могут арестовать российское судно
11 августа 2018, 03:39
Почему на "процветающем" Западе работающие люди бомжуют? (Руслан Осташко)
11 августа 2018, 00:09
«Богдана» с польскими корнями: с какими сложностями может столкнуться Украина при про...
11 августа 2018, 11:39
Министр инфраструктуры Украины не понял, почему украинцы зарабатывают в «отсталой и ф...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
06 августа 2018, 09:54
Армянский гол в свои ворота
05 августа 2018, 11:09
Сирия. Когда наступит очередь Идлиба?
05 августа 2018, 12:39
Путина попросили вернуть Крыму его «столичность»
06 августа 2018, 13:09
Россия дала Турции месяц, чтобы убраться из Идлиба
09 августа 2018, 15:54
«Россия арестовывает людей из ближайшего окружения Асада»
07 августа 2018, 14:54
«Прививаете ребёнку ненависть»: в соцсетях пристыдили мать отказавшегося говорить по-русски шахматиста из Львова
08 августа 2018, 07:24
Судьбу Израиля решает Путин
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.