Омбудсмен РФ попросила украинскую коллегу выяснить ситуацию с экипажем "Механика Погодина"

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила уполномоченного Верховной рады Украины Людмилу Денисову выяснить ситуацию с экипажем заблокированного в Херсоне российского танкера "Механик Погодин". Она также заявила о готовности посетить команду, если получит разрешение от украинской стороны.

"Чрезвычайно озабочена фактом удержания Украиной российского судна "Механик Погодин". В связи с этим инцидентом я обратилась к уполномоченному Верховной рады Украины Людмиле Денисовой с просьбой выяснить все обстоятельства произошедшего и сообщить мне максимально подробную информацию о состоянии экипажа судна, а также при необходимости оказать им гуманитарную помощь, включая медицинскую, - заявила она корреспонденту ТАСС. - Я так же просила о возможности связаться с капитаном или старшим помощником капитана российского танкера. В случае согласия украинской стороны, планирую посетить наших моряков в порту города Херсона".

В пятницу представители Службы безопасности Украины обнаружили в торговом порту Херсона судно под российским флагом. На основании того, что владелец судна находится под санкциями Украины, оно было заблокировано в порту, но решения суда о задержании танкера или кого-либо из его экипажа пока не последовало.

Оператором танкера "Механик Погодин" является судоходная компания "В.Ф. Танкер", сообщил ТАСС представитель компании. Она входит в международную транспортную группу Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding), предприятия которой осуществляют транспортировку грузов железнодорожным и водным транспортом, их перевалку в российских портах, оказывают услуги по логистике, судостроению и организации круизных пассажирских перевозок. Компания "В.Ф. Танкер" создана в 2000 году и специализируется на перевозках наливных грузов по внутренним и международным водным маршрутам.

На сайте компании "В.Ф. Танкер" сообщается, что танкер "Механик Погодин" был построен в 2011 году на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде.