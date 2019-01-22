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Омбудсмен Москвы рассказала о самочувствии задержанных украинских моряков

22 января 2019, 12:24  •  27 • Украина
Состояние трёх раненых украинских моряков, задержанных в Чёрном море за незаконное пересечение границы, улучшилось. Об этом заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
 
© Алексей Мальгавко РИА Новости
 

«Они почти полностью восстановились, у одного есть ещё отёк руки, но он выражает надежду, что ещё недели две — и он полностью восстановится», — уточнила Потяева по итогам посещения моряков в СИЗО «Матросская Тишина».

Моряки были задержаны 25 ноября 2018 года, когда три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу. 

Лефортовский суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста украинским морякам на три месяца — до 24 апреля.

18 января адвокаты украинских моряков обжаловали продление ареста своих подзащитных. 

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