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Омбудсмен Москвы рассказала о самочувствии задержанных украинских моряков
22 января 2019, 12:24 • 27 • Украина
Состояние трёх раненых украинских моряков, задержанных в Чёрном море за незаконное пересечение границы, улучшилось. Об этом заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
© Алексей Мальгавко РИА Новости
«Они почти полностью восстановились, у одного есть ещё отёк руки, но он выражает надежду, что ещё недели две — и он полностью восстановится», — уточнила Потяева по итогам посещения моряков в СИЗО «Матросская Тишина».
Моряки были задержаны 25 ноября 2018 года, когда три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу.
Лефортовский суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста украинским морякам на три месяца — до 24 апреля.
18 января адвокаты украинских моряков обжаловали продление ареста своих подзащитных.
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