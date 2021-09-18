Омбудсмен из Сербии оценил систему контроля на выборах в РФ

Внушает оптимизм тот факт, что выборы в России организованы в соответствии с законом. Об этом заявил международный наблюдатель, омбудсмен Сербии Зоран Пашалич 18 сентября.

«Первый избирательный участок и система контроля как со стороны избирателей, так и со стороны Центра по мониторингу за выборами. Внушает оптимизм, что выборы будут организованы таким образом, который соответствует закону», — сказал Пашалич в беседе с РЕН ТВ.

Он также уточнил, что окончательное впечатление от организации выборов можно будет сформировать только после завершения голосования и определения победителей.

Депутат ландтага (регионального парламента) федеральной земли Гамбург от партии «Альтернатива для Германии», международный эксперт на российских выборах Ольга Петерзен ранее в этот день положительно оценила работу сотрудников избирательных участков, а также идею провести голосование на выборах в Госдуму в три дня. По ее словам, это позволяет «расщепить» поток людей и облегчить наблюдение, что важно в условиях пандемии коронавируса.

Член правления Национального агентства Италии Алессандро Ловато, в свою очередь, подчеркнул, что в ходе процесса голосования избирателей всё было очень прозрачно и понятно. Также он отметил, что антиковидные меры в ходе выборов соблюдаются.

Заместитель председателя Общественной палаты Москвы, руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сообщил 18 сентября, что в городе две трети пользователей, которые зарегистрировались на электронное голосование на выборах в Госдуму, уже отдали свой голос.

Вместе с тем за прошлый день участниками электронного голосования на выборах в Государственную думу в Москве стали более 1,3 млн человек.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном, формате. 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской области, а также Севастополя.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.