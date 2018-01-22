Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Турция украла у России ее победу в Сирии
Как Ближний Восток реагирует на операцию Турции в Африне
Националисты в Раде потребовали от СНБО запретить в стране УПЦ Московского патри...
Полдела сделано: Собчак собрала достаточно подписей для участия в президентской ...
Главная / Аналитика

«Оливковая ветвь» несет не мир…

22 января 2018, 13:24  •  102 • Аналитика
Согласно библейскому преданию, когда прекратился Всемирный потоп, голубь принес Ною, укрывшемуся от смертоносной стихии в ковчеге, оливковую ветвь. Это был знак того, что Всевышний больше не гневается на людей. И голубь, и оливковая ветвь с тех пор считаются символами мира. На эмблеме ООН ветка оливы обвила земной шар, и это должно было символизировать лозунг «Нет войне»…

Но сегодня «Оливковой ветвью» называют военную операцию. Что ж, это напоминает кощунство блока НАТО, который называл чудовищные бомбардировки Югославии — операцией «Милосердный ангел».


20 января Турция объявила о начале операции, проводимой на территории Сирии против курдских вооруженных формирований. Турецкие ВВС наносят бомбовые удары по целям в сирийском городе Африн, контролируемом курдами. За первые сутки были поражены 153 цели, сейчас сообщается еще о 45 разгромленных объектах. По данным курдских сил самообороны, погибли шесть мирных жителей и три бойца, еще 13 человек были ранены.


Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым 21 января анонсировал наземную фазу. Согласно последним новостям, турецкие танки вошли в Африн при поддержке бандформирований «сирийской оппозиции» (так называемой «Сирийской свободной армии»).

Начав эту операцию, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вступил в противоречие с Вашингтоном. Ранее США заявляли о создании новой силы, противостоящей законному сирийскому руководству — т. н. «отрядов безопасности». По этому плану, данные отряды должны состоять из курдов, лояльных Штатам и финансируемых ими, а располагаться на сирийско-турецкой границе.

Разумеется, такой поворот событий пришелся не по душе официальной Анкаре. Эрдогана можно понять — в случае, если сирийские курды при поддержке США станут серьезной силой и решат провозгласить собственное «государство», это может спровоцировать турецких курдов на восстание. По крайней мере, обстановка в Турции серьезно обострится, всплывут старые проблемы…

США и Турция долгое время терзали Сирию вместе. Как только началось противостояние между законной сирийской властью и (тогда еще «умеренной») проамериканской «оппозицией», - Анкара с радостью присоединялась ко всем карательным мерам в отношении своего южного соседа. И это — несмотря на то, что ранее турецко-сирийские отношения не носили враждебного характера. При Башаре Аль-Асаде они налаживались. Но Вашингтон сказал «Фас», и Анкара ответила: «Yes!», не просчитав последствий. И хлынули в Сирию из Турции бандиты, собранные со всего мира, оружие и материальная помощь для боевиков. «Оппозиция» турецких господ не подводила — из захваченных сирийских районов в Турцию утекали разграбленные богатства сирийцев — оборудование фабрик и заводов, культурные ценности, нефть, даже хлеб…

Теперь турецкому руководству впору «кусать локти». США в своем стремлении как можно больше ослабить Сирию поддерживает нездоровые тенденции курдского сепаратизма. Со своими турецкими «братьями по НАТО» лица, сидящие в Белом доме и Пентагоне, не посчитались. Приходится теперь Эрдогану давить курдов на сирийской территории. То, что при этом турецкая армия нарушает суверенитет чужого государства, конечно же, Реджепа Тайипа ни капли не смущает — до этого Турция уже многократно вмешивалась в ход конфликта, в том числе — и напрямую (как это случилось, например, во время захвата «оппозицией» города Касаб в сирийской провинции Латакия).

Разумеется, президент Сирии Башар Аль-Асад выступил против такого наглого вторжения в его страну. По его словам, «агрессия в сирийском городе Африн не может быть отделена от политики, проводимой турецким режимом с начала сирийского кризиса и построенной на поддержке терроризма и различных террористических группировок».

Но ясно, что сейчас сирийкой армии будет не до того, чтобы отражать вторжение. У нее есть более насущные задачи, такие, как, например, освобождение от террористов провинции Идлеб и района Восточная Гута в провинции Дамаск. Тем более, что многие курдские силы, изрядно напичканные американской помощью, не проявляют лояльности к Дамаску, а, напротив, грезят отделением от страны. МИД РФ также осудил турецкое вторжение в Африн, однако можно ожидать, что осуждением дело на данном этапе и ограничится.
«Идлибский гадюшник» и Африн как жестокий урок для Москвы и Дамаска. Секреты обороны YPG и подлый план Эрдогана


По инициативе Франции ситуацию должен рассмотреть на закрытом совещании Совет Безопасности ООН. По этому поводу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна считает вынесение вопроса о ситуации в Африне на обсуждение СБ ООН «принятием стороны террористов». Все это напоминает гнусную и грязную схватку хищников из-за дележа добычи.

В такой ситуации курды должны понимать, что их грезы о своем государстве используются США в целях, далеких от интересов курдского народа. И к их нынешнему бедственному положению привела именно сепаратистская и антисирийская позиция отдельных курдских лидеров. Это хороший урок, за который, к сожалению, приходится платить огромную цену…

Позиция сил, которые искренне желают Сирии мира, должна быть однозначной — все те, кого в страну не звали, не должны в ней находиться и, тем более, в нее вторгаться, равно как и вооружать боевиков. Это относится в равной степени и к США, и к Турции.
Автор: Елена Громова

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

102
Источник
Похожие новости
22 января 2018, 16:39
Записки Колорадского Таракана. Как быстро женить Гривну на Рубле, пока она корью не заболела?
21 января 2018, 17:54
Кормить страну нечем, импортозамещение провалено
22 января 2018, 10:09
«Идлибский гадюшник» и Африн как жестокий урок для Москвы и Дамаска. Секреты обороны YPG и подлый план Эрдогана

22 января 2018, 13:24
«Оливковая ветвь» несет не мир…
22 января 2018, 13:24
Проект «ЗЗ». Плохим быть легко. Хорошим — трудно
22 января 2018, 10:09
США вернут себе ракеты средней и меньшей дальности
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
20 января 2018, 22:24
Кандидат в президенты Финляндии: «Россия была вынуждена забрать Крым»
19 января 2018, 13:54
Об экономике США. Наконец-то мы услышали, что "король - голый"
20 января 2018, 10:54
Не будет денег - дружбе хана: Украина предупредила МВФ о возможном прекращении сотрудничества
16 января 2018, 20:39
Семейные узы: в США супруги держали в плену 13 детей
20 января 2018, 09:24
Сдаться на милость богатого
20 января 2018, 02:54
"Нафтогаз" расписался в бессилии: Европа вместо Украины выбрала "Северный поток - 2"
19 января 2018, 00:54
Суд или деньги! Кредиторы поставили Украине ультиматум
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.