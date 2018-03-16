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Оливковая ветвь: настроения в турецком обществе

16 марта 2018, 09:24  •  149 • Аналитика


С начала военной операции «Оливковая ветвь» проводимой Генштабом ВС Турецкой Республики в целях устранения на севере Сирийской Арабской Республики (САР) террористических очагов, угрожающих национальной безопасности Турции прошло вот уже более сорока дней. За это время вооружёнными силами Турции совместно с оппозиционными вооружёнными группировками установлен контроль над пятьюдесятью процентами территории афринского кантона, занята вся приграничная полоса, стратегически важные высоты.

Также в официальном заявлении Анкары говорится о ликвидации свыше двух с половиной тысяч «террористов». Сирийская оппозиция, (протурецкая) поддерживаемая регулярной турецкой армией довольно медленно, но уверенными шагами приближается с разных направлений к самому Африну. Подобное ведение афринской кампании вовсе не случайно. Ранее премьер-министром Турции Бинали Йилдырымом было заявлено о четырёх этапах проведения операции, первый из которых завершился в конце февраля. На данный момент большое количество турецкой военной техники направляется на прифронтовую линию, что может указывать о начале новой фазы «Оливковой ветви». На сегодняшний день турецкие регулярные части и их сирийские протеже находятся в пяти-шести километрах от Африна. Руководство Турции в своих публичных заявлениях зачастую акцентирует внимание на том, что ход операции не ограничится одним Африном, а будет распространён и на другие курдские регионы на восток от Евфрата. Как известно курды в этих областях поддерживаются Соединёнными Штатами и военная агрессия турок в этом направлении может впоследствии усилить и без того нарастающую конфронтацию между Турцией и США.



Внутренняя ситуация в Турции стабильная и не испытывает каких-либо серьёзных потрясений. Необходимость операции по защите государственных границ республики на её южных рубежах осознаёт и поддерживает большая часть населения. Внимание турецкой общественности полностью приковано к боевым действиям на юге страны. Военная операция была анонсирована властями как необходимая мера по уничтожению террористической угрозы исходящей с территории другого государства и являющейся серьёзным ударом национальной безопасности Турции. Такой посыл турецкому народу со стороны властей стал прекрасным поводом консолидации общества и эффективно используется правящим режимом в поддержании своего авторитета на внутриполитической арене. Тема терроризма стала одной из самых популярных в стране, так как вот уже несколько лет турецкое общество вынуждено сталкиваться лицом к лицу с проблемой террора. В турецких СМИ состояние операции описывается в позитивном ключе, делается большой акцент на заявления официальных представителей государственной власти, каждое событие в ходе операции получает широкую огласку в обществе. Также уделяется внимание заинтересованности конфликтом представителей иностранных государств.



Практически единым фронтом выступила и оппозиция, выразив поддержку правящему режиму в борьбе с террористической опасностью. Однако, поддержка председателя Народной Республиканской Партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу была представлена с большими оговорками по поводу методов осуществления антитеррористической операции. Лидер кемалистов, раскритиковал решение данной проблемы военным путём. НРП является самой сильной оппозиционной партией в Турции. Внутри партии начались серьёзные дискуссии, что отражается на регулярных негативных заявлениях различных её членов в адрес официальных властей. Лидер же партии в одном из своих заявлений отметил, что Африн не является лёгкой целью и вначале следовало бы прибегнуть к дипломатическим механизмам разрешения сложившейся ситуации, перед тем как ввести войска и занять город. Заместитель председателя и официальный представитель Бюлент Тезджан на пресс-конференции в штаб-квартире НРП подчеркнул правильность и необходимость подобного решения, однако, со своей стороны сослался на установление дипломатического диалога и его использование в дальнейших переговорах.
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Резкой критике операцию подверг сопредседатель Демократической Партии Народов (ДПН) Селахаттин Демирташ. Данная партия (прокурдская) представляет интересы национальных меньшинств Турции, поэтому можно сказать, что она находится в еще более непримиримой оппозиции по отношению к ПСР (в сравнении с НРП) – проводимой ей жесткой политики в отношении курдов. В своём интервью авторитетному турецкому изданию «Cumhuriyet» политик сформулировал свои вопросы в отношении правящей партии следующим образом: «Разве люди должны умирать за ваши места, разве люди должны умирать за ваш султанат?». Однако другая оппозиционная Партия Националистического Движения (ПНД), во главе с Девлетом Бахчели, чья лояльность правящему режиму стала набирать обороты после известных событий 15 июля 2016 года, полностью поддержала линию правительства. Кроме того, лидер партии обрушился с критикой на своих оппонентов из НРП в связи с их относительной позицией по поводу предстоящей операции. Премьер-министр Турции Бинали Йилдырым в свою очередь высоко оценил поддержку оппозиции и поблагодарил своих коллег за преданность общему делу в такой важный момент.



Значимым фактором в сложившейся ситуации остаётся состояние турецко-американских отношений на фоне происходящих событий на севере САР. После практически окончательного поражения Исламского Государства (террористическая организация, запрещённая в РФ) на территории Сирии Соединённые Штаты начали укреплять свои позиции за счёт вооружения и дополнительной поддержки курдских национальных движений. Однако серьёзные противоречия между двумя странами выявились после заявлений начальника управления по связям с общественностью штаба операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость») полковника Томаса Вила о том, что США «готовят пограничную службу безопасности Сирии из числа бойцов преимущественно курдской коалиции».
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В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резкой критикой в отношении назревающей инициативы американских союзников, подчеркнув полную готовность устранить курдские «террористические» формирования прямым военным вмешательством. Министерство иностранных дел РФ также выразило обеспокоенность и ошибочность заявлений американской стороны в связи с решением создать в Сирии «альтернативные силы» на границах с Турцией, подрывая в тоже время территориальную целостность Сирии. Через некоторое время после начала турецкой операции на территории Сирии МИД США на официальном сайте опубликовало заявление о том, что дополнительная поддержка курдских вооружённых формирований направлена исключительно на обеспечение безопасности переселенцев и дальнейшее препятствие возвращения ИГ (террористическая организация, запрещённая в РФ) в данные районы. Соединённые Штаты, ощущая сильную озабоченность Турции в связи со своей курдской политикой, решили заверить турецких партнёров о полной поддержке в их борьбе с терроризмом. Однако похоже, что на сей раз намерения турецкого руководства укрепить свои позиции на севере Сирии и предотвратить усиление курдских элементов на южных границах страны достаточно серьёзны, и в определённой мере совпадают со сложившейся политической ситуацией соразмерно с геополитическими реалиями в регионе.
Автор: Мустафаев Мамед

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