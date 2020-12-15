Оливер Стоун рассказал, как Запад "прячется" от российской вакцины: "Пресса просто замалчивает"

Американский режиссёр-документалист Оливер Стоун специально приехал в Россию ради прививки от коронавирусной инфекции COVID-19. Кинематографист высказал недоумение по поводу того, что Запад игнорирует российскую сыворотку.

Оливер Стоун получил на Западе скандальную славу за то, что посмел снять честный документальный фильм об украинском майдане 2014 года. Также много шуму наделал фильм режиссёра о президенте России Владимире Путине.

Режиссёр-документалист признался, что несколько дней назад получил первый из двух уколов российской вакцины "Спутник V". Он отметил, что за вторым ему снова придётся приехать в Россию.

Я считаю, что ваша вакцина полезна. Не понимаю, почему на Западе её игнорируют, пресса просто замалчивает всю информацию, - сказал Оливер Стоун в эфире Первого канала.

Напомним, что новый проект режиссёра посвящён Белоярской АЭС в Свердловской области.