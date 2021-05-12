Оливер Стоун обратился к русофобам в США: "Это самоубийство"

Американский режиссёр, сценарист и продюсер, обладатель трёх премий "Оскар" Оливер Стоун обратился к "воюющим" против нашей страны русофобам в США. По его словам, Америка идёт по "самоубийственному пути".

Стоун призвал США прекратить кампанию против России и не стремиться стать единственной контролирующей силой в мире. По его словам, воинственная кампания против России ведётся уже давно, но с новой силой она началась в 2006-2007 годах после знаменитой речи президента России Владимира Путина в Мюнхене.

Режиссёр отметил, что в реальности нет никаких доказательств и оснований обвинять Россию в агрессии - настоящая агрессия исходит только от НАТО, которая пытается окружить Россию и Китай. Он отметил, что США должны отказаться от стремления стать единственной контролирующей силой в мире.

"Мы не можем продолжать идти по этому пути. Это самоубийственный путь", - сказал он в интервью газете Washington Post и добавил, что Штатам необходимо наладить отношения и подружиться с Россией, Ираном, Китаем и так далее.

По словам Стоуна, людей, разделяющих его точку зрения, в США достаточно много, однако политики с такой позицией всегда проигрывают выборы, потому что их высмеивает пресса.