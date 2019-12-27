Оливье, баня и "Ирония судьбы": В Госдуме предложили сделать наследием ЮНЕСКО новогодние традиции граждан России

Об этом говорится в письме, которое парламентарий направил в Организацию Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Новый год в России отмечают с 1 января 1700 года. За несколько столетий, прошедших с той поры, этот праздник смог вобрать в себя все самые лучшие традиции, роднящие людей. Для многих поколений российских семей настоящими реликвиями стали уникальные открытки и елочные игрушки разных лет.

"Эмоциональный и духовный фон, таинство и волшебство новогодней ночи стали фундаментальной скрепой и памятью нации, позволяющей сегодняшним молодым россиянам почерпнуть бесценные установки на гуманизацию и демократизацию частных взаимоотношений в социуме", - пишет парламентарий.

Виктор Зубарев считает, что Новый год для такой многонациональной страны, как Россия, – это не просто праздник, время "выражения исторической и культурной памяти всей страны".