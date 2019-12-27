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Оливье, баня и "Ирония судьбы": В Госдуме предложили сделать наследием ЮНЕСКО новогодние традиции граждан России
27 декабря 2019, 20:09 • 75 • Политика
Российские традиции встречи Нового года – салат оливье, баня 31 декабря и фильм "Ирония судьбы" должны войти в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, уверен депутат Госдумы Виктор Зубарев.
Об этом говорится в письме, которое парламентарий направил в Организацию Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Новый год в России отмечают с 1 января 1700 года. За несколько столетий, прошедших с той поры, этот праздник смог вобрать в себя все самые лучшие традиции, роднящие людей. Для многих поколений российских семей настоящими реликвиями стали уникальные открытки и елочные игрушки разных лет.
Виктор Зубарев считает, что Новый год для такой многонациональной страны, как Россия, – это не просто праздник, время "выражения исторической и культурной памяти всей страны".
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