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«Олицетворяет прошлое»: почему Джо Байден растерял лидерские позиции во время дебатов Демпартии США
30 июня 2019, 01:39 • 56 • В мире
Прошедшие дебаты между кандидатами в президенты США от Демократической партии ударили по бывшему вице-президенту Джо Байдену — его кампания потеряла одного из крупнейших спонсоров. Причиной отказа от поддержки опытного политика стали, в частности, невнятные ответы Байдена на вопрос сенатора Камалы Харрис по поводу его прошлых взглядов на межрасовые отношения в США. Эксперты полагают, что хотя Байден и лидирует в опросах общественного мнения, он не смог проявить себя фаворитом предвыборной гонки, и скоро его могут обойти более энергичные кандидаты.
Джо Байден, Берни Сандерс и Камала Харрис во время дебатов Reuters © Mike Segar
Один из крупнейших спонсоров и сборщиков средств для президентской кампании Джо Байдена отказался от его дальнейшей поддержки после выступления бывшего вице-президента на дебатах кандидатов от Демократической партии.
Том Макинерни, авторитетный юрист из Сан-Франциско и один из самых влиятельных организаторов сбора средств в поддержку избирательной компании Джо Байдена, сообщил его сторонникам, что впредь не сможет оказывать помощь в сборе пожертвований на агитационную деятельность Байдена в рамках его участия в президентских выборах 2020 года.
«Я сообщил его штабу, что пока что прекращаю поддержку Байдена. На вчерашних дебатах он выступил неубедительно», — заявил Макинерни в интервью каналу CNBC.
Одной из причин, вызвавших неудовольствие спонсора, стало выступление политика, во время которого он не смог внятно ответить на вопрос, почему в начале своей политической карьеры поддерживал раздельное обучение для чернокожих и белых школьников, а также сотрудничал с политиками, продвигавшими расовую сегрегацию.
Напомним, в течение двух дней, с 26 по 27 июня, Демократическая партия США проводила дебаты своих представителей, претендующих на участие в президентских выборах в ноябре 2020 года. Во время своего выступления, сенатор от Калифорнии Камала Харрис эмоционально упрекнула бывшего вице-президента в нетвёрдой позиции по вопросу расового равенства. В частности, она указала Байдену на его заявление о том, что на посту сенатора ему удавалось сотрудничать со своими коллегами, поддерживающими сегрегацию.
«Было больно слышать, как лестно вы отозвались о двух американских сенаторах, которые свою репутацию и карьеру построили на расовой сегрегации в нашей стране. Вдобавок вместе с ними вы попытались помешать введению десегрегационных школьных автобусов. В то время в Калифорнии жила одна маленькая девочка, она попала во второй набор участников программы и каждый день ездила в школу в таком автобусе. Этой девочкой была я», — цитирует Харрис телеканал CBS.
«Я выступал не против введения таких школьных автобусов. А против навязывания этой меры Министерством образования», — резко ответил Байден.
Этот инцидент стал сильным ударом по популярности Джо Байдена, полагает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.
«Молодые и более энергичные политики, как Камала Харрис, набирают очки благодаря тому, что отражают настроения избирателей», — добавил собеседник RT.
Некорректное прошлое
Упрёк в адрес Джо Байдена по поводу его прошлых политических взглядов стал далеко не первым со стороны Камалы Харрис и других демократов.
Неделей ранее Харрис и сенатор Кори Букер — оба являются представителями этнических меньшинств — раскритиковали бывшего вице-президента за то, что тот положительно отозвался о ряде политиков 1970-х годов, которые ратовали за сохранение разделения по расовому признаку в американском обществе.
Так, выступая на одном из мероприятий для своих сторонников и спонсоров в Нью-Йорке 19 июня, Байден дал положительную характеристику сенатору Джеймсу Истленду, который был ярым противником десегрегации и часто называл чернокожих американцев «низшей расой».
До этого в начале апреля телеканал CNN опубликовал выдержки из рабочей переписки Байдена, датированные 1977 годом, когда он впервые был избран в американский сенат. В письмах молодой сенатор Байден выступал против организации проезда для чернокожих учеников в преимущественно белые школы.
После дебатов Байден решительно отверг обвинения Харрис в том, что он не поддерживал гражданские права этнических меньшинств в США, и заявил, что не стоит «вести дискуссии о прошлом».
В штабе его кампании заявление Харрис расценили как «переход на личности», на что Байден отвечать не собирается.
«Он фаворит, и, естественно, мы ожидали нападок. Однако он не собирался переходить на личности. И не переходил», — цитирует газета The New York Times замглавы предвыборного штаба Байдена Кейт Бедингфилд.
Нападки на Байдена будут продолжаться, поскольку он довольно умеренный кандидат среди большой компании радикально настроенных политиков. Однако это не значит, что избиратель поддержит радикалов, отметил в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.
«Байден — представитель умеренных кругов и единственный человек, имеющий национальное значение, а остальные кандидаты от Демократической партии хороши лишь для конгресса США», — пояснил он.
Битва за лидерство
Однако американские политтехнологи и журналисты отмечают, что Камале Харрис удалось нанести серьёзный удар по Байдену как лидеру гонки среди демократов.
«Предвыборная гонка в самом разгаре. Сторонникам Байдена стоит серьёзно обеспокоиться по поводу того, что Байден растерял ореол её лидера. И вчера вечером мы смогли убедиться, что идёт настоящая, конкурентная борьба. Есть отличные кандидаты, которые доказали, что способны тягаться с Дональдом Трампом», — заявил NYT бывший губернатор Южной Каролины демократ Джим Ходжес.
При этом журналисты The Hill, Chicago Tribune и The New York Times поспешили выпустить материалы, в которых заявили о разгроме Байдена.
До начала дебатов бывший вице-президент был фаворитом предвыборной гонки среди демократов: согласно опросу Politico и Morning Consult от 23 июня, за него были готовы проголосовать 38% участвующих в партийных праймериз избирателей. Второе место в рейтинге занимал сенатор Берни Сандерс, третье — сенатор Элизабет Уоррен.
Камала Харрис, удачно атаковавшая Байдена, была на четвёртом месте с поддержкой в 6%. При этом опросы изданий USA Today, телеканала FOX News и Monmouth University говорили о 8% поддержки.
Неактуальный Байден
Несмотря на результаты опросов общественного мнения, на прошедших дебатах Джо Байден не сумел показать себя лидером гонки, отмечает Владимир Васильев.
«Если в умах избирателей зародится мысль, что Байден представляет прошлое Демократической партии и на этом открыто начнут играть его конкуренты, то он не станет единым кандидатом. Перед партией стоит задача мобилизовать максимальное количество её сторонников, однако в ней усилился политический и идеологический раскол, что создаёт новые проблемы», — пояснил эксперт.
Если же Байден будет ассоциироваться с прошлым, более радикальные демократы не станут его поддерживать, полагает эксперт.
«Молодые демократические политики занимают радикальные взгляды и выступают за обновление в партии, а это работает против Байдена», — пояснил Васильев.
В свою очередь, Юрий Рогулёв отметил, что раскол между центристским и прогрессивным течениями внутри Демократической партии может привести к тому, что избиратели просто запутаются в кандидатах.
«Мы видим, что демократов кидает из одной стороны в другую. Все очень критически относятся к тем дебатам, которые прошли. Прогрессивная повестка поможет Демократической партии — на выборах побеждают обычно кандидаты, которые удовлетворяют наибольшее число избирателей, в основном центристски настроенных», — отметил Рогулёв.
Такая разрозненность оппозиции сыграет лишь на руку действующему президенту и кандидату на второй срок Дональду Трампу, считает эксперт.
Такого же мнения придерживается и Владимир Васильев: «Сторонники президента и он сам остались довольны результатами дебатов. Трамп считает, что с такими кандидатами ему будет проще бороться, потому что они неопасны для него».
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