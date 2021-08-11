Олимпийцы под сине-желтым флагом сказали пару фраз на русском и подорвали нацбезопасность Украины

На Украине снова бесятся из-за русской речи. На этот раз докопались до олимпийских спортсменок, которые совсем немного поговорили с журналистами на русском языке. Оказалось, что этим они подрывают национальную безопасность и ведут психологическую войну против украинского общества.В столь громких злодеяниях спортсменок обвинила украинская писательница Лариса Ницой – написала гневный пост на своей фейсбуке, мол, девушки это нарочно, чтобы поиздеваться «сломать» украинский народ. Ох уж этот шаткий украинский народ и язык, если его могут сломить пара фраз на русском языке.Ницой, кстати, попутно обвинила и тренера сборной Украины и Федерацию спорта, который, видите ли, допустил столь вопиющее поведение, подрывающее национальную безопасность. Потом пошли обвинения блогеров, а потом и вовсе омбудсмена по защите государственного языка Украины Тараса Креминя. В общем, все напали на украинский язык, все виноваты, пара фраз – и все, психологическая война и подрыв национальной безопасности.Знаете, я бы и внимания не обратил на эту новость, если бы подобные реакции и мнения не укреплялись в украинском обществе. Но так это и происходит обычно, особенно при настолько нестабильной политической ситуации в стране с бредовыми инициативами. Сначала – деятели культуры и общественники, к которым простой народ сначала будет прислушиваться, а потом их словами говорить.