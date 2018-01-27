Олимпийские игры в стратегии гибридной войны

Для начала нужно понять, кто и что стоит за решениями Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении большой группы выдающихся российских спортсменов от Олимпийский игр в Пхёнчхане. Команда Российской Федерации поедет в Южную Корею практически ополовиненной и обезглавленной. Во всех видах зимнего спорта, кроме сноуборда, она не досчитается своих ударных сил.

Казалось бы, неуёмная деятельность МОК по изъятию из состязаний лучших российских атлетов не отвечает здравому смыслу уже потому, что в итоге получится «недоолимпиада». Получатся соревнования, утратившие авторитет, на которых не будет многих новых рекордов. Вместо дальнейшего развития спорта высших достижений произойдёт его деградация.

Однако руководителей МОК это не беспокоит. Они слепо рвутся наказать россиян, уже позабыв о том, что сначала шла полоса обвинений в принятии допинга, а теперь уже и обвинений никаких нет. Причём МОК очень старается: он хочет не просто наказать российских спортсменов, но ещё и унизить их. Чиновникам Международного олимпийского комитета показалось мало того, что команда РФ появится на Олимпиаде как команда изгоев – в безликих костюмах без признаков национальной принадлежности и собственного флага. Чтобы каждый видел: вот они, эти русские, надругавшиеся над антидемпинговыми правилами. МОК идёт дальше: чтобы было понятно, что «эти русские» не являются частью цивилизованного мира, для них специально разработаны правила поведения, нарушать которые запрещено. Контроль обещает быть суровым – за любое малейшее нарушение следует дисквалификация, индивидуальное или общее отстранение от соревнований. Даже в свободное время русские должны вести себя в точном соответствии с предписанными им инструкциями.

Что уж говорить о предстоящем судействе. Бывалые российские олимпийцы и раньше постоянно сталкивались с необъективностью судей, с передёргиванием результатов. Теперь они ждут доведения этого отвратительного обычая, прививаемого международному сообществу, до паранойи под лозунгом «Засуди русского».

На днях поступит ответ МОК на апелляцию ряда безупречно «чистых» российских атлетов по поводу запрета участвовать в Играх. Ведь никто не объяснил им причины этого запрета. Но их надежды на то, что кем-то совращённая спортивная Фемида повернётся к ним лицом, едва ли сбудутся. В подобных случаях ошибки бывают единичными, а не массовыми. И всем понятно, что этот разработанный и где-то утверждённый политический шаг (именно политический!) является лишь одним в ряду шагов по планомерной, жестокой дискредитации российского спорта, а в его лице – России.

Нужно всецело отдавать себе отчёт в том, что атака на российский спорт, начавшаяся в 2016 году, не улеглась, наоборот: она ведётся всё более ожесточённо. И организаторы этой атаки достигли немалых успехов. У них почему-то всё получается. В 2016 году МОК под руководством Томаса Баха, ещё цеплявшийся за исчезающий дух равноправия, сумел частично отбить лживые обвинения комиссии Макларена и принять компромиссное решение. Сегодня же внутри Международного олимпийского комитета работают иные – тайные – пружины. И «старый добрый» Томас Бах, которого в России считали своим другом, уже русским не друг. То, что он сейчас делает и как он свои действия комментирует, показывает, что кто-то позаботился о его «преображении».

«МОК хотел дать новому поколению спортсменов в России возможность быть на Олимпийских играх и быть послами для нового, "чистого" российского спорта», – заявил Бах и не пустил на Игры олимпийскую молодёжь. Россия столкнулась с неправдой, оговором, дискриминацией.

А разве в международной политике что-то происходит по-другому? «Я разгромил ИГИЛ в Сирии и Ираке», – на голубом глазу заявляет Трамп в Давосе. Видимо, он забыл, что находится не в цирке, а его рыжая шевелюра – не парик. Очередная хохма от него выглядела бы смешно, если бы не цена, которую заплатила Россия за победу над террористическим чудовищем.

Россия аннексировала Крым и ведёт войну в Донбассе – верещат западные СМИ и западные политики. И объявляют против РФ экономические санкции. Видимо, перепутали адреса. Ведь за настоящую войну против Югославии, за этнические чистки в Косово, за отрыв этого сербского края от матери-родины так и не наступило наказание.

Россия готовит войну против своих соседей – громко заявляют в НАТО и накачивают приграничные территории своими военными структурами.

В России нет свободы слова – талдычат заправилы информационных войн и суют беспрепятственно действующим российским НКО свои зелёные бумажки.

Этот список можно продолжать, и спортивные санкции логично занимают в нём строго определённое место. Они – часть гибридной войны, развёрнутой Западом против России.

Обидно нам всем, но особенно – нашим спортсменам, их мечты об участии в празднике спорта не сбудутся.

Давно пришла пора понять, что прежние времена лицемерной дружбы Запада с Россией окончены. Россия нравилась Западу, когда она в лице своих временщиков участвовала в Беловежском сговоре, когда громила собственную экономику, когда стерпела агрессию против братьев-сербов, когда предоставила воздушный коридор на Афганистан для разгрома «виновников трагедии 9/11» и делала ещё немало всего, что было угодно Западу.

Теперь Россия этого не делает. Вспомнили о своих национальных интересах, о своём национальном достоинстве. Это нестерпимо, за это мы должны быть наказаны. В Вашингтоне, в кабинетах НАТО независимую и сильную Россию уже стёрли с политической карты мира. Допустить, чтобы она возродилась, нельзя. И бить будут так, как умеют бить только англосаксы – систематически, подло, безжалостно, с улыбкой на лице.

Олимпийские игры – не последний эпизод гибридной войны против России. Придут и другие испытания.