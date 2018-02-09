Олимпийские игры стали орудием войны - западный историк

• 301 • Политика

Швейцарский историк спорта Патрик Кластр рассказал об истинных принципах Олимпийских игр.

Олимпиады на протяжении прошлого века были ареной для международной борьбы. Таковыми они остаются и сегодня, считает историк спорта из Университета Лозанны (Швейцария) Патрик Кластр.

В конце XIX века, когда барон Пьер де Кубертен задумался о возрождении Олимпийских игр, он был уверен в их помощи для установления мира в Европе, пишет историк в Le Temps.

Однако уже в начале ХХ века Олимпийские игры стали соревнованием между нациями. В 1908 году на ОИ в Лондоне спортсмены впервые принимали участие не от своего имени и не от клуба, а от страны в составе национальной сборной. Тогда самым яростным противостоянием было соревнование между США и Британией.

В течение всего ХХ века "напыщенный национализм Старой Европы сходился в схватке с диктаторскими режимами и имперскими демократиями, превращая олимпийские стадионы в популярнейший театр международной борьбы", отмечает специалист.

По его мнению, "реальная политика" на олимпийских стадионах была особенно заметна в Берлине (1936), Мехико (1968), Пекине (2008) и Сочи (2014).

Все это время Международный олимпийский комитет (МОК) только декларировал стремление к миру, говорил об аполитичности игр. Это он продолжает делать и сегодня, резюмировал эксперт.