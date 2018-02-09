Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Последние из сирийских “Beatles”: Курды захватили в плен палачей ИГ*
Бои без правил вице-президента США на Олимпиаде в Пхёнчхане
FP: Сопротивление Вашингтона «Северному потоку» бессмысленно
"Незаконченный Карабах": Алиев заявил о возвращении Еревана
Главная / Политика

Олимпийские игры стали орудием войны - западный историк

09 февраля 2018, 07:39  •  301 • Политика
Швейцарский историк спорта Патрик Кластр рассказал об истинных принципах Олимпийских игр.
Олимпиады на протяжении прошлого века были ареной для международной борьбы. Таковыми они остаются и сегодня, считает историк спорта из Университета Лозанны (Швейцария) Патрик Кластр.
В конце XIX века, когда барон Пьер де Кубертен задумался о возрождении Олимпийских игр, он был уверен в их помощи для установления мира в Европе, пишет историк в Le Temps.
Однако уже в начале ХХ века Олимпийские игры стали соревнованием между нациями. В 1908 году на ОИ в Лондоне спортсмены впервые принимали участие не от своего имени и не от клуба, а от страны в составе национальной сборной. Тогда самым яростным противостоянием было соревнование между США и Британией.
В течение всего ХХ века "напыщенный национализм Старой Европы сходился в схватке с диктаторскими режимами и имперскими демократиями, превращая олимпийские стадионы в популярнейший театр международной борьбы", отмечает специалист.
По его мнению, "реальная политика" на олимпийских стадионах была особенно заметна в Берлине (1936), Мехико (1968), Пекине (2008) и Сочи (2014).
Все это время Международный олимпийский комитет (МОК) только декларировал стремление к миру, говорил об аполитичности игр. Это он продолжает делать и сегодня, резюмировал эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

301
Источник
Похожие новости
09 февраля 2018, 14:09
Это мы с Рамзаном придумали, чтобы нас с должностей не снимали - Евкуров пошутил о "кавказской проблеме"
09 февраля 2018, 14:09
Отбирает хлеб у Ахеджаковой: Собчак извинилась за русских в эфире CNN
09 февраля 2018, 02:24
Небензя назвал позорными попытки обвинить Россию в причастности к химатакам в Сирии

09 февраля 2018, 05:39
Антонов назвал непредсказуемость Вашингтона одной из главных проблем между РФ и США
08 февраля 2018, 23:09
В генконсульстве РФ сообщили, что условия содержания Левашова в тюрьме улучшились
09 февраля 2018, 02:24
Члены Совета молодых дипломатов провели торжественный вечер в преддверии Дня дипработника
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
03 февраля 2018, 11:39
США пустят в бой «камикадзе» из Литвы, Гондураса и Незалежной
06 февраля 2018, 16:09
Западные СМИ о подвиге летчика Филипова: «Если они так сражаются за Сирию, представьте как они будут биться за Россию!»
06 февраля 2018, 19:40
Леонид Ивашов. Аресты в Махачкале предотвратили вооружённое восстание
03 февраля 2018, 16:52
Ольга Четверикова. Кто стоит за Ватиканом
02 февраля 2018, 16:09
Нас использовали и бросили: Украина осознала подлость Евросоюза
07 февраля 2018, 19:54
Немецкий депутат поставил на место обнаглевшего украинского посла
04 февраля 2018, 15:24
Летчик сбитого в Сирии Су-25 погиб как герой, отстреливаясь от террористов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.