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Олимпийские игры стали орудием войны - западный историк
09 февраля 2018, 07:39 • 301 • Политика
Швейцарский историк спорта Патрик Кластр рассказал об истинных принципах Олимпийских игр.
Олимпиады на протяжении прошлого века были ареной для международной борьбы. Таковыми они остаются и сегодня, считает историк спорта из Университета Лозанны (Швейцария) Патрик Кластр.
В конце XIX века, когда барон Пьер де Кубертен задумался о возрождении Олимпийских игр, он был уверен в их помощи для установления мира в Европе, пишет историк в Le Temps.
Однако уже в начале ХХ века Олимпийские игры стали соревнованием между нациями. В 1908 году на ОИ в Лондоне спортсмены впервые принимали участие не от своего имени и не от клуба, а от страны в составе национальной сборной. Тогда самым яростным противостоянием было соревнование между США и Британией.
По его мнению, "реальная политика" на олимпийских стадионах была особенно заметна в Берлине (1936), Мехико (1968), Пекине (2008) и Сочи (2014).
Все это время Международный олимпийский комитет (МОК) только декларировал стремление к миру, говорил об аполитичности игр. Это он продолжает делать и сегодня, резюмировал эксперт.
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