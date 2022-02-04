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Олимпиада лишь повод. Путин в Китае станет испытанием для США
04 февраля 2022, 10:15 • 307 • Политика
Это уже не старая песня, а реальность: "Русский с китайцем братья навек". И слушают её не Сталин и Мао, а Путин с Си Цзиньпином. И не только потому, что она им очень приятна. Просто друг без друга России и Китаю с ополчившимся на них Западом не совладать и желаемое для себя будущее не обеспечить. Отсюда проистекает всё остальное.
Китайский социализм приравняли к нацизму
Рупор глобализма Джордж Сорос в озвученной на днях лекции в Стэнфордском университете потребовал сменить режим в Китае, назвав его лидера Си Цзиньпина "величайшей угрозой", и сравнил открывающуюся 4 февраля зимнюю Олимпиаду в Пекине с берлинской Олимпиадой 1936 года.
Этот "филантроп" сказал то, что было всё-таки неудобно открыто сказать Вашингтону, и сделал это для того, чтобы строго предупредить послушный США мир держаться подальше от Китая. Но президент России Владимир Путин, страну которого связывает с КНР стратегическое партнёрство беспрецедентно высокого уровня, демонстративно нарушит американский бойкот великой соседней страны, когда примет участие в церемонии открытия Игр. Президент России проведёт также переговоры со своим другом Си, став первым из иностранных лидеров крупных государств за два ковидных года, с кем китайский "кормчий" встретится тет-а-тет.
Как сообщил в преддверии визита помощник русского президента Юрий Ушаков, они примут также совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и дадут старт подписанию солидного пакета документов:
Вниманию европейцев: среди них, по словам Ушакова, много газовых соглашений. И ещё: Путин этим визитом на пекинскую Олимпиаду, можно сказать, отдаёт долг. В феврале 2014 года председатель КНР Си Цзиньпин приезжал в Сочи, где принял участие в открытии 22-х зимних Олимпийских игр. Это был первый раз, когда китайский лидер присутствовал на крупных международных спортивных соревнованиях за рубежом.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля 2022 года. Фото: Vicky Ackx / Shutterstock.com
Интервью Путина
Как наступлению обычно предшествует артподготовка, так и визитам – в большинстве случаев – предвизитные интервью первого лица прессе принимающей стороны. Путин сделал даже больше – дал интервью Медиакорпорации Китая и написал отдельную статью для государственного информагентства "Синьхуа".
Начнём с президентского интервью.
Отвечая на вопрос, какую роль играет спорт в отношениях России с Китаем и какие надежды связываются с выступлением российских спортсменов на Играх в Пекине, Путин, согласно сайту Кремля, начал немного издалека:
Дежурно похвалив китайцев за хорошую подготовку к Играм и выразив надежду, что наши спортсмены добьются поставленных целей (ставится задача быть в первой тройке), Путин перешёл к главному:
И дискриминация, и допинг – это сегодня прерогатива Запада, избавляющегося таким образом от конкуренции в спорте, что в Китае прекрасно знают и чем возмущены, потому что целый ряд стран с подачи США объявили о дипломатическом бойкоте пекинской Олимпиады.
Всего в этом путинском интервью было три вопроса и ответа – третий тоже посвящён спорту, поэтому остановимся на втором, ибо это основа всего. В нём речь идёт о продлённом Путиным и Си 28 июня 2021 года Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, в котором зафиксировано отсутствие взаимных территориальных претензий и гарантируется "взаимная поддержка в деле защиты государственного единства и территориальной целостности". Этот подписанный более 20 лет назад договор Путин назвал "базовым программным документом, заложившим правовую основу для долгосрочного и стабильного развития российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия". Многозначительно добавив: "… многие положения которого продолжают раскрываться в условиях нынешней стремительно меняющейся международной обстановки".
Просто поразительно, насколько подходит для характеристики двусторонних отношений одно изречение китайского мудреца: "Лучшее время, чтобы посадить дерево, было 20 лет назад. Следующее лучшее время – сегодня". Да. Это так, но деревья-то сажали и тогда, и теперь (вспомним, какой эффективный плод дало тридцатилетнее дерево ОДКБ в Казахстане!). Вот ключевые факты, которые привёл Путин, характеризуя нынешнее состояние российско-китайских отношений:
Статья Путина
На данной тематике Путин более подробно остановился в своей статье для "Синьхуа" под неброским названием "Россия и Китай: стратегическое партнёрство, ориентированное в будущее". Лучший отечественный специалист по Китаю Николай Вавилов (он, кстати, не раз был в эфире "Первого русского") в своём Telegram-канале представил основные смысловые ориентиры этой статьи:
Немного конкретики
К вышесказанному стоит добавить следующее. Говоря о предстоящих в Пекине переговорах, Путин заявил, что особое внимание будет уделено вопросам развития деловых связей, и привёл некоторую конкретику, которая не понравится ни европейцам, ни американцам:
Речь идёт о взаимодействии в таких отраслях, как добыча и переработка полезных ископаемых, строительство объектов инфраструктуры, сельское хозяйство. Путин подчеркнул, что партнёры последовательно расширяют практику расчётов в национальных валютах, формируют механизмы, позволяющие нивелировать негативное влияние односторонних санкций. Важной вехой в этой работе стало подписание в 2019 году Соглашения между правительствами России и КНР о расчётах и платежах.
Закончил свою статью Путин на оптимистической ноте:
Что с того?
А теперь подведём итоги. США, ЕС, Британия и их союзники объединяют усилия в попытке сохранить свою гегемонию и однополярный мир, считая Китай и Россию конкурентами и даже врагами. Более чем естественно, что Москва и Пекин предпринимают в складывающейся ситуации шаги с целью дальнейшего сближения и создания пусть и неформального (чтобы сохранить большую гибкость во внешней политике и экономических связях), но всё же союза. Без прочного и надёжного тыла в лице друг друга в конфронтации с Западом Китаю и России не устоять.
Если Москва прогнётся и станет играть по нечестным и ущербным для неё западным правилам, то же придётся сделать через некоторое время и Пекину. И, соответственно, наоборот. Однако для обеих стран с их уходящей вглубь веков историей и государственными традициями, настоящих мировых империй, идти на поклон к современному коллективному Западу – а иных отношений, на равных, тот не признаёт – значит, переступить через самих себя, перестать быть собой, после чего неминуемо наступит крах и развал.
Поэтому на очень долгую историческую перспективу для Пекина и Москвы, кроме дружбы и всестороннего сотрудничества (обе страны идеально дополняют друг друга и практически ни в чём не конкурируют) альтернативы просто нет. Русских не должно смущать, что в этой паре экономически и демографически (но не в плане мозгов) будет невольно доминировать Китай. От этого никуда не деться, это – реальность. Однако при учёте и уважении интересов друг друга, гарантом чего является в том числе мощь и сила русской армии и оружия (китайцы уважают и ценят русских ещё и как воинов), это будет на практике означать только одно – в России станет меньше шума и гама, полноценная жизнь, качественные продукты питания и больше свободы, чтобы развернуться.
А уж разворачиваться мы умеем.
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