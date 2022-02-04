Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Убрать войска из Крыма? США получили тонкий намёк на своё исчезновение с карты м...
Киев может решиться на отчаянный шаг: Политолог указал на удар, от которого нево...
Прямым текстом: Посол России без обиняков ответил на хамство Псаки
"Это будет поражение России": Кедми озвучил самый пессимистичный сцена...
Главная / Политика

Олимпиада лишь повод. Путин в Китае станет испытанием для США

04 февраля 2022, 10:15  •  307 • Политика
Это уже не старая песня, а реальность: "Русский с китайцем братья навек". И слушают её не Сталин и Мао, а Путин с Си Цзиньпином. И не только потому, что она им очень приятна. Просто друг без друга России и Китаю с ополчившимся на них Западом не совладать и желаемое для себя будущее не обеспечить. Отсюда проистекает всё остальное.

Китайский социализм приравняли к нацизму

Рупор глобализма Джордж Сорос в озвученной на днях лекции в Стэнфордском университете потребовал сменить режим в Китае, назвав его лидера Си Цзиньпина "величайшей угрозой", и сравнил открывающуюся 4 февраля зимнюю Олимпиаду в Пекине с берлинской Олимпиадой 1936 года.
Этот "филантроп" сказал то, что было всё-таки неудобно открыто сказать Вашингтону, и сделал это для того, чтобы строго предупредить послушный США мир держаться подальше от Китая. Но президент России Владимир Путин, страну которого связывает с КНР стратегическое партнёрство беспрецедентно высокого уровня, демонстративно нарушит американский бойкот великой соседней страны, когда примет участие в церемонии открытия Игр. Президент России проведёт также переговоры со своим другом Си, став первым из иностранных лидеров крупных государств за два ковидных года, с кем китайский "кормчий" встретится тет-а-тет.
Как сообщил в преддверии визита помощник русского президента Юрий Ушаков, они примут также совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и дадут старт подписанию солидного пакета документов:
У нас где-то больше 15 договоров и соглашений в папке, которая готовится к этому визиту.
Вниманию европейцев: среди них, по словам Ушакова, много газовых соглашений. И ещё: Путин этим визитом на пекинскую Олимпиаду, можно сказать, отдаёт долг. В феврале 2014 года председатель КНР Си Цзиньпин приезжал в Сочи, где принял участие в открытии 22-х зимних Олимпийских игр. Это был первый раз, когда китайский лидер присутствовал на крупных международных спортивных соревнованиях за рубежом.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля 2022 года. Фото: Vicky Ackx / Shutterstock.com

Интервью Путина

Как наступлению обычно предшествует артподготовка, так и визитам – в большинстве случаев – предвизитные интервью первого лица прессе принимающей стороны. Путин сделал даже больше – дал интервью Медиакорпорации Китая и написал отдельную статью для государственного информагентства "Синьхуа".
Начнём с президентского интервью.
Отвечая на вопрос, какую роль играет спорт в отношениях России с Китаем и какие надежды связываются с выступлением российских спортсменов на Играх в Пекине, Путин, согласно сайту Кремля, начал немного издалека:
Мы давно знакомы с председателем Си Цзиньпином и, как добрые друзья и политики, у которых во многом общие взгляды на решение мировых проблем, тесно и часто общаемся. Поэтому сразу же откликнулся на его приглашение посетить Китай с визитом, разделить с китайскими друзьями радость проведения Олимпийских игр.
Дежурно похвалив китайцев за хорошую подготовку к Играм и выразив надежду, что наши спортсмены добьются поставленных целей (ставится задача быть в первой тройке), Путин перешёл к главному:
Россия была и остаётся приверженной традиционным олимпийским ценностям. Мы выступаем против политизации спорта, попыток использовать его в качестве инструмента давления, недобросовестной конкуренции и дискриминации. Считаем недопустимой практику "коллективного наказания" за правонарушения отдельных лиц, которая в последнее время стала нередким явлением. И конечно, мы решительно осуждаем применение спортсменами запрещённых препаратов.
И дискриминация, и допинг – это сегодня прерогатива Запада, избавляющегося таким образом от конкуренции в спорте, что в Китае прекрасно знают и чем возмущены, потому что целый ряд стран с подачи США объявили о дипломатическом бойкоте пекинской Олимпиады.
Всего в этом путинском интервью было три вопроса и ответа – третий тоже посвящён спорту, поэтому остановимся на втором, ибо это основа всего. В нём речь идёт о продлённом Путиным и Си 28 июня 2021 года Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, в котором зафиксировано отсутствие взаимных территориальных претензий и гарантируется "взаимная поддержка в деле защиты государственного единства и территориальной целостности". Этот подписанный более 20 лет назад договор Путин назвал "базовым программным документом, заложившим правовую основу для долгосрочного и стабильного развития российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия". Многозначительно добавив: "… многие положения которого продолжают раскрываться в условиях нынешней стремительно меняющейся международной обстановки".
Просто поразительно, насколько подходит для характеристики двусторонних отношений одно изречение китайского мудреца: "Лучшее время, чтобы посадить дерево, было 20 лет назад. Следующее лучшее время – сегодня". Да. Это так, но деревья-то сажали и тогда, и теперь (вспомним, какой эффективный плод дало тридцатилетнее дерево ОДКБ в Казахстане!). Вот ключевые факты, которые привёл Путин, характеризуя нынешнее состояние российско-китайских отношений:
  • Наше партнёрство равноправно, устойчиво, самоценно, свободно от политической конъюнктуры, базируется на учёте и уважении взаимных интересов и Уставе ООН.
  • Китай уверенно занимает первое место среди торговых партнёров России. В 2021 году, несмотря на связанные с ковидом ограничения, двусторонний товарооборот, по предварительным данным, достиг исторического максимума – 140 миллиардов долларов.
  • По большинству вопросов глобальной повестки наши подходы совпадают или весьма близки. Имеет место тесная координация в таких многосторонних организациях и форматах, как ООН, БРИКС, ШОС, "Группа двадцати", АТЭС, ВАС, что стабилизирует непростую ситуацию в мире.

Статья Путина

На данной тематике Путин более подробно остановился в своей статье для "Синьхуа" под неброским названием "Россия и Китай: стратегическое партнёрство, ориентированное в будущее". Лучший отечественный специалист по Китаю Николай Вавилов (он, кстати, не раз был в эфире "Первого русского") в своём Telegram-канале представил основные смысловые ориентиры этой статьи:
  • "Между нашими странами складывается взаимовыгодный энергетический альянс". Кроме углеводородов, сооружение с участием "Росатома" на китайских АЭС четырёх новых энергоблоков, начавшееся в прошлом году. Всё это существенно укрепляет энергетическую безопасность КНР и Азиатского региона в целом.
  • Рассчитываем, что кооперация в вакцинной сфере будет расти и укрепляться.
  • Привлекать китайские инвестиции и технологии, расширять глобальные транспортные, торговые маршруты. Началась модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. К 2024 году их пропускная способность должна увеличиться в полтора раза за счёт роста объёмов транзитных грузов и сокращения времени перевозок.
  • Существующие проекты должны повысить взаимодополняемость российской и китайской экономик.
  • Наши страны играют важную стабилизирующую роль в современной далеко не простой международной обстановке, способствуют процессам демократизации системы межгосударственных отношений, чтобы придать этой системе более справедливый, инклюзивный характер. Вместе работаем над укреплением центральной координирующей роли Организации Объединённых Наций в мировых делах, стремимся не допустить размывания международно-правовой системы, в центре которой – Устав ООН.
  • Во многом благодаря солидарной позиции наших стран в 2021 году по итогам саммита "двадцатки" в Риме удалось достичь взвешенных решений в вопросах международного сотрудничества для восстановления экономического роста, признания вакцин и вакцинных сертификатов, оптимизации энергетического перехода и снижения рисков цифровизации.
  • Увы, в последнее время активизировались попытки ряда стран политизировать спортивную проблематику в угоду своим амбициям.

Немного конкретики

Кадыров с улыбкой отправился "решать острые вопросы" в правительстве
К вышесказанному стоит добавить следующее. Говоря о предстоящих в Пекине переговорах, Путин заявил, что особое внимание будет уделено вопросам развития деловых связей, и привёл некоторую конкретику, которая не понравится ни европейцам, ни американцам:
По итогам 2021 года взаимный товарооборот вырос более чем на треть, превысив рекордный показатель – 140 миллиардов долларов. Уверенно движемся к поставленной цели – довести объём торговли до 200 миллиардов долларов в год. Реализуется ряд важных инициатив в инвестиционной, производственной, агропромышленной сферах. В частности, в "портфеле" Межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству – 65 проектов на сумму свыше 120 миллиардов долларов.
Речь идёт о взаимодействии в таких отраслях, как добыча и переработка полезных ископаемых, строительство объектов инфраструктуры, сельское хозяйство. Путин подчеркнул, что партнёры последовательно расширяют практику расчётов в национальных валютах, формируют механизмы, позволяющие нивелировать негативное влияние односторонних санкций. Важной вехой в этой работе стало подписание в 2019 году Соглашения между правительствами России и КНР о расчётах и платежах.
Закончил свою статью Путин на оптимистической ноте:
Хотел бы пожелать сборным России и Китая впечатляющих результатов и новых рекордов! Передаю дружественному китайскому народу самые тёплые поздравления по случаю Праздника весны, знаменующего наступление года Тигра. Желаю здоровья, благополучия и успехов!

Что с того?

А теперь подведём итоги. США, ЕС, Британия и их союзники объединяют усилия в попытке сохранить свою гегемонию и однополярный мир, считая Китай и Россию конкурентами и даже врагами. Более чем естественно, что Москва и Пекин предпринимают в складывающейся ситуации шаги с целью дальнейшего сближения и создания пусть и неформального (чтобы сохранить большую гибкость во внешней политике и экономических связях), но всё же союза. Без прочного и надёжного тыла в лице друг друга в конфронтации с Западом Китаю и России не устоять.
Если Москва прогнётся и станет играть по нечестным и ущербным для неё западным правилам, то же придётся сделать через некоторое время и Пекину. И, соответственно, наоборот. Однако для обеих стран с их уходящей вглубь веков историей и государственными традициями, настоящих мировых империй, идти на поклон к современному коллективному Западу – а иных отношений, на равных, тот не признаёт – значит, переступить через самих себя, перестать быть собой, после чего неминуемо наступит крах и развал.
Посольство России оценило "креатив" США
Поэтому на очень долгую историческую перспективу для Пекина и Москвы, кроме дружбы и всестороннего сотрудничества (обе страны идеально дополняют друг друга и практически ни в чём не конкурируют) альтернативы просто нет. Русских не должно смущать, что в этой паре экономически и демографически (но не в плане мозгов) будет невольно доминировать Китай. От этого никуда не деться, это – реальность. Однако при учёте и уважении интересов друг друга, гарантом чего является в том числе мощь и сила русской армии и оружия (китайцы уважают и ценят русских ещё и как воинов), это будет на практике означать только одно – в России станет меньше шума и гама, полноценная жизнь, качественные продукты питания и больше свободы, чтобы развернуться.
А уж разворачиваться мы умеем.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


307
Источник
Похожие новости
04 февраля 2022, 00:55
"Что значит не хочу?" Русские придумывают анекдоты в ответ на угрозы США
04 февраля 2022, 00:55
США пренебрегли жизнями 13 человек. Русские потребовали ответа
04 февраля 2022, 06:45
Секретарь СНБО поставил крест на "возвращении" Крыма. Но с оговоркой
04 февраля 2022, 08:30
Нуланд сделала России предложение по войне: "Это будет очень жестоко и кроваво"
04 февраля 2022, 02:40
Вам не видно: Лавров вновь пошутил про маску
04 февраля 2022, 08:30
Дипломат обернул перепалку в Госдепе из-за "кровавых русских" анекдотом: "Как посмел?"
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 февраля 2022, 00:55
"Что значит не хочу?" Русские придумывают анекдоты в ответ на угрозы США
04 февраля 2022, 02:40
От уничтоженного американцами "Чёрного ястреба" остались только лопасти и в...
04 февраля 2022, 02:40
Китайский полицейский пережил четыре нелёгкие минуты: Такие испытания под силу не каж...
04 февраля 2022, 00:55
США пренебрегли жизнями 13 человек. Русские потребовали ответа
04 февраля 2022, 06:45
Секретарь СНБО поставил крест на "возвращении" Крыма. Но с оговоркой
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 февраля 2022, 23:20
"России через 5-8 лет не будет": Какой участи избежала наша страна, описал Хазин
01 февраля 2022, 01:10
Договор России с Китаем и ввод войск ОДКБ на Украину. Депутат Рады спрогнозировал будущее страны
01 февраля 2022, 08:10
В Пентагоне отменят отпуска. Россия нащупала способ сделать США шёлковыми
31 января 2022, 00:05
Русские довели Канаду до протестов? Ведущая не выдержала в прямом эфире
02 февраля 2022, 09:15
Прямым текстом: Посол России без обиняков ответил на хамство Псаки
28 января 2022, 13:45
Украинские олигархи готовятся бежать из страны
31 января 2022, 11:10
Варшава сделала беспрецедентное предложение Киеву: "Безвозмездно"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.