Олимпиада лишь повод. Путин в Китае станет испытанием для США

Это уже не старая песня, а реальность: "Русский с китайцем братья навек". И слушают её не Сталин и Мао, а Путин с Си Цзиньпином. И не только потому, что она им очень приятна. Просто друг без друга России и Китаю с ополчившимся на них Западом не совладать и желаемое для себя будущее не обеспечить. Отсюда проистекает всё остальное.

Китайский социализм приравняли к нацизму

Рупор глобализма Джордж Сорос в озвученной на днях лекции в Стэнфордском университете потребовал сменить режим в Китае, назвав его лидера Си Цзиньпина "величайшей угрозой", и сравнил открывающуюся 4 февраля зимнюю Олимпиаду в Пекине с берлинской Олимпиадой 1936 года.

Этот "филантроп" сказал то, что было всё-таки неудобно открыто сказать Вашингтону, и сделал это для того, чтобы строго предупредить послушный США мир держаться подальше от Китая. Но президент России Владимир Путин, страну которого связывает с КНР стратегическое партнёрство беспрецедентно высокого уровня, демонстративно нарушит американский бойкот великой соседней страны, когда примет участие в церемонии открытия Игр. Президент России проведёт также переговоры со своим другом Си, став первым из иностранных лидеров крупных государств за два ковидных года, с кем китайский "кормчий" встретится тет-а-тет.

Как сообщил в преддверии визита помощник русского президента Юрий Ушаков, они примут также совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и дадут старт подписанию солидного пакета документов:

У нас где-то больше 15 договоров и соглашений в папке, которая готовится к этому визиту.

Вниманию европейцев: среди них, по словам Ушакова, много газовых соглашений. И ещё: Путин этим визитом на пекинскую Олимпиаду, можно сказать, отдаёт долг. В феврале 2014 года председатель КНР Си Цзиньпин приезжал в Сочи, где принял участие в открытии 22-х зимних Олимпийских игр. Это был первый раз, когда китайский лидер присутствовал на крупных международных спортивных соревнованиях за рубежом.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля 2022 года. Фото: Vicky Ackx / Shutterstock.com

Интервью Путина

Как наступлению обычно предшествует артподготовка, так и визитам – в большинстве случаев – предвизитные интервью первого лица прессе принимающей стороны. Путин сделал даже больше – дал интервью Медиакорпорации Китая и написал отдельную статью для государственного информагентства "Синьхуа".

Начнём с президентского интервью.

Отвечая на вопрос, какую роль играет спорт в отношениях России с Китаем и какие надежды связываются с выступлением российских спортсменов на Играх в Пекине, Путин, согласно сайту Кремля, начал немного издалека:

Мы давно знакомы с председателем Си Цзиньпином и, как добрые друзья и политики, у которых во многом общие взгляды на решение мировых проблем, тесно и часто общаемся. Поэтому сразу же откликнулся на его приглашение посетить Китай с визитом, разделить с китайскими друзьями радость проведения Олимпийских игр.

Дежурно похвалив китайцев за хорошую подготовку к Играм и выразив надежду, что наши спортсмены добьются поставленных целей (ставится задача быть в первой тройке), Путин перешёл к главному:

Россия была и остаётся приверженной традиционным олимпийским ценностям. Мы выступаем против политизации спорта, попыток использовать его в качестве инструмента давления, недобросовестной конкуренции и дискриминации. Считаем недопустимой практику "коллективного наказания" за правонарушения отдельных лиц, которая в последнее время стала нередким явлением. И конечно, мы решительно осуждаем применение спортсменами запрещённых препаратов.

И дискриминация, и допинг – это сегодня прерогатива Запада, избавляющегося таким образом от конкуренции в спорте, что в Китае прекрасно знают и чем возмущены, потому что целый ряд стран с подачи США объявили о дипломатическом бойкоте пекинской Олимпиады.

Всего в этом путинском интервью было три вопроса и ответа – третий тоже посвящён спорту, поэтому остановимся на втором, ибо это основа всего. В нём речь идёт о продлённом Путиным и Си 28 июня 2021 года Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, в котором зафиксировано отсутствие взаимных территориальных претензий и гарантируется "взаимная поддержка в деле защиты государственного единства и территориальной целостности". Этот подписанный более 20 лет назад договор Путин назвал "базовым программным документом, заложившим правовую основу для долгосрочного и стабильного развития российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия". Многозначительно добавив: "… многие положения которого продолжают раскрываться в условиях нынешней стремительно меняющейся международной обстановки".

Просто поразительно, насколько подходит для характеристики двусторонних отношений одно изречение китайского мудреца: "Лучшее время, чтобы посадить дерево, было 20 лет назад. Следующее лучшее время – сегодня". Да. Это так, но деревья-то сажали и тогда, и теперь (вспомним, какой эффективный плод дало тридцатилетнее дерево ОДКБ в Казахстане!). Вот ключевые факты, которые привёл Путин, характеризуя нынешнее состояние российско-китайских отношений:

Наше партнёрство равноправно, устойчиво, самоценно, свободно от политической конъюнктуры, базируется на учёте и уважении взаимных интересов и Уставе ООН.

Китай уверенно занимает первое место среди торговых партнёров России. В 2021 году, несмотря на связанные с ковидом ограничения, двусторонний товарооборот, по предварительным данным, достиг исторического максимума – 140 миллиардов долларов.

По большинству вопросов глобальной повестки наши подходы совпадают или весьма близки. Имеет место тесная координация в таких многосторонних организациях и форматах, как ООН, БРИКС, ШОС, "Группа двадцати", АТЭС, ВАС, что стабилизирует непростую ситуацию в мире.

Статья Путина

На данной тематике Путин более подробно остановился в своей статье для "Синьхуа" под неброским названием "Россия и Китай: стратегическое партнёрство, ориентированное в будущее". Лучший отечественный специалист по Китаю Николай Вавилов (он, кстати, не раз был в эфире "Первого русского") в своём Telegram-канале представил основные смысловые ориентиры этой статьи:

"Между нашими странами складывается взаимовыгодный энергетический альянс". Кроме углеводородов, сооружение с участием "Росатома" на китайских АЭС четырёх новых энергоблоков, начавшееся в прошлом году. Всё это существенно укрепляет энергетическую безопасность КНР и Азиатского региона в целом.

Рассчитываем, что кооперация в вакцинной сфере будет расти и укрепляться.

Привлекать китайские инвестиции и технологии, расширять глобальные транспортные, торговые маршруты. Началась модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. К 2024 году их пропускная способность должна увеличиться в полтора раза за счёт роста объёмов транзитных грузов и сокращения времени перевозок.

Существующие проекты должны повысить взаимодополняемость российской и китайской экономик.

Наши страны играют важную стабилизирующую роль в современной далеко не простой международной обстановке, способствуют процессам демократизации системы межгосударственных отношений, чтобы придать этой системе более справедливый, инклюзивный характер. Вместе работаем над укреплением центральной координирующей роли Организации Объединённых Наций в мировых делах, стремимся не допустить размывания международно-правовой системы, в центре которой – Устав ООН.

Во многом благодаря солидарной позиции наших стран в 2021 году по итогам саммита "двадцатки" в Риме удалось достичь взвешенных решений в вопросах международного сотрудничества для восстановления экономического роста, признания вакцин и вакцинных сертификатов, оптимизации энергетического перехода и снижения рисков цифровизации.

Увы, в последнее время активизировались попытки ряда стран политизировать спортивную проблематику в угоду своим амбициям.

Немного конкретики

К вышесказанному стоит добавить следующее. Говоря о предстоящих в Пекине переговорах, Путин заявил, что особое внимание будет уделено вопросам развития деловых связей, и привёл некоторую конкретику, которая не понравится ни европейцам, ни американцам:

По итогам 2021 года взаимный товарооборот вырос более чем на треть, превысив рекордный показатель – 140 миллиардов долларов. Уверенно движемся к поставленной цели – довести объём торговли до 200 миллиардов долларов в год. Реализуется ряд важных инициатив в инвестиционной, производственной, агропромышленной сферах. В частности, в "портфеле" Межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству – 65 проектов на сумму свыше 120 миллиардов долларов.

Речь идёт о взаимодействии в таких отраслях, как добыча и переработка полезных ископаемых, строительство объектов инфраструктуры, сельское хозяйство. Путин подчеркнул, что партнёры последовательно расширяют практику расчётов в национальных валютах, формируют механизмы, позволяющие нивелировать негативное влияние односторонних санкций. Важной вехой в этой работе стало подписание в 2019 году Соглашения между правительствами России и КНР о расчётах и платежах.

Закончил свою статью Путин на оптимистической ноте:

Хотел бы пожелать сборным России и Китая впечатляющих результатов и новых рекордов! Передаю дружественному китайскому народу самые тёплые поздравления по случаю Праздника весны, знаменующего наступление года Тигра. Желаю здоровья, благополучия и успехов!

Что с того?

А теперь подведём итоги. США, ЕС, Британия и их союзники объединяют усилия в попытке сохранить свою гегемонию и однополярный мир, считая Китай и Россию конкурентами и даже врагами. Более чем естественно, что Москва и Пекин предпринимают в складывающейся ситуации шаги с целью дальнейшего сближения и создания пусть и неформального (чтобы сохранить большую гибкость во внешней политике и экономических связях), но всё же союза. Без прочного и надёжного тыла в лице друг друга в конфронтации с Западом Китаю и России не устоять.

Если Москва прогнётся и станет играть по нечестным и ущербным для неё западным правилам, то же придётся сделать через некоторое время и Пекину. И, соответственно, наоборот. Однако для обеих стран с их уходящей вглубь веков историей и государственными традициями, настоящих мировых империй, идти на поклон к современному коллективному Западу – а иных отношений, на равных, тот не признаёт – значит, переступить через самих себя, перестать быть собой, после чего неминуемо наступит крах и развал.

Поэтому на очень долгую историческую перспективу для Пекина и Москвы, кроме дружбы и всестороннего сотрудничества (обе страны идеально дополняют друг друга и практически ни в чём не конкурируют) альтернативы просто нет. Русских не должно смущать, что в этой паре экономически и демографически (но не в плане мозгов) будет невольно доминировать Китай. От этого никуда не деться, это – реальность. Однако при учёте и уважении интересов друг друга, гарантом чего является в том числе мощь и сила русской армии и оружия (китайцы уважают и ценят русских ещё и как воинов), это будет на практике означать только одно – в России станет меньше шума и гама, полноценная жизнь, качественные продукты питания и больше свободы, чтобы развернуться.

А уж разворачиваться мы умеем.