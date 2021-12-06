Олимпиада-2022 пройдёт без американцев? Белый дом решил "схитрить"

Белый дом решил объявить Олимпиаде-2022 бойкот, но не простой: касаться он будет не спортсменов. Судя по всему, Байден решил "схитрить", чтобы одновременно и наказать Китай, и не пропустить Игры.

Власти США намерены объявить зимним Олимпийским играм 2022 года, которые пройдут в столице Китая Пекине, дипломатический бойкот. Это означает, что на Олимпиаду поедут спортсмены, но не прибудут никакие официальные лица.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомлённые источники, соответствующее заявление будет сделано Белым домом уже на этой неделе. По информации журналистов, бойкот обсуждался "в частном порядке" членами Совета национальной безопасности.

Ранее уже сообщалось, что бойкотировать Олимпийские игры в Китае намерены несколько стран, в том числе Соединённые Штаты и Великобритания. Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.