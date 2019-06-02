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Олимпиада-2020 под угрозой: Удастся ли Западу лишить Россию Игр в Токио

02 июня 2019, 17:24  •  61 • Политика
Британские СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020. На Западе раздувают новый допинговый скандал.
Россию могут лишить участия в Олимпийских играх 2020 года из-за нового допингового расследования. Материал на соответствующую тему появился на страницах британской газеты The Sunday Times.

Что произошло

Британская газета опубликовала статью, в которой говорится о том, что Россию якобы могут оставить без Олимпийских игр в Токио из-за нарушений антидопинговых правил одним из российских атлетов. Речь идёт о прыгуне в высоту Даниле Лысенко. Утверждается, что он не предоставил информацию о местонахождении, пропустил тест на допинг и предоставил неточные данные, а "высокопоставленные чиновники" из Всероссийской федерации лёгкой атлетики не только были в курсе ситуации, но ещё и помогали спортсмену совершать нарушения.

Чем это грозит России

Как утверждает британское издание, Международный олимпийский комитет может отстранить Россию от участия в Олимпиаде-2020. Однако по словам главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, никакого отстранения сборной России от Олимпийских игр - 2020 не будет.
"Сборная России выступит на Олимпиаде 2020 года в Токио - это позиция Международного олимпийского комитета", - цитирует ТАСС его заявление.

Мнение экспертов

По мнению историка и публициста Владимира Корнилова, Запад начал против России новую кампанию по отстранению от Олимпиады, наподобие той, что была перед двумя предыдущими Олимпийскими играми.
"Наша песня хороша, начинай сначала. The Sunday Times начинает кампанию по отстранению России и от Олимпиады 2020 года", - написал он в Twitter.
Такого же мнения придерживается политолог и публицист Армен Гаспарян. Он отмечает, что как раз давненько не было ничего слышно про допинг в России.
"Давно не слышали про допинг. Sunday Times: Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за того, что чиновники Всероссийской федерации лёгкой атлетики якобы были причастны к фальсификации медицинских документов, которые могли бы скрыть возможные допинговые нарушения", - прокомментировал он в соцсети.

Обвинения в адрес России

Напомним, что перед Олимпиадами в Бразилии и Южной Корее в адрес российских атлетов также звучали обвинения в применении допинга. В первом случае из-за скандала сборная России поехала в Рио в гораздо меньшем составе. А на Играх в Пхенчхане российских атлетов и вовсе заставили выступать под "нейтральным флагом".

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