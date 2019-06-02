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Олимпиада-2020 под угрозой: Удастся ли Западу лишить Россию Игр в Токио
02 июня 2019, 17:24 • 61 • Политика
Британские СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020. На Западе раздувают новый допинговый скандал.
Россию могут лишить участия в Олимпийских играх 2020 года из-за нового допингового расследования. Материал на соответствующую тему появился на страницах британской газеты The Sunday Times.
Что произошло
Британская газета опубликовала статью, в которой говорится о том, что Россию якобы могут оставить без Олимпийских игр в Токио из-за нарушений антидопинговых правил одним из российских атлетов. Речь идёт о прыгуне в высоту Даниле Лысенко. Утверждается, что он не предоставил информацию о местонахождении, пропустил тест на допинг и предоставил неточные данные, а "высокопоставленные чиновники" из Всероссийской федерации лёгкой атлетики не только были в курсе ситуации, но ещё и помогали спортсмену совершать нарушения.
Чем это грозит России
Как утверждает британское издание, Международный олимпийский комитет может отстранить Россию от участия в Олимпиаде-2020. Однако по словам главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, никакого отстранения сборной России от Олимпийских игр - 2020 не будет.
"Сборная России выступит на Олимпиаде 2020 года в Токио - это позиция Международного олимпийского комитета", - цитирует ТАСС его заявление.
Мнение экспертов
По мнению историка и публициста Владимира Корнилова, Запад начал против России новую кампанию по отстранению от Олимпиады, наподобие той, что была перед двумя предыдущими Олимпийскими играми.
Такого же мнения придерживается политолог и публицист Армен Гаспарян. Он отмечает, что как раз давненько не было ничего слышно про допинг в России.
Обвинения в адрес России
Напомним, что перед Олимпиадами в Бразилии и Южной Корее в адрес российских атлетов также звучали обвинения в применении допинга. В первом случае из-за скандала сборная России поехала в Рио в гораздо меньшем составе. А на Играх в Пхенчхане российских атлетов и вовсе заставили выступать под "нейтральным флагом".
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