Олимпиада – 2018 под колпаком ФБР и ЦРУ • 135 • Аналитика







Это не считая того, что 39 российских спортсменов дисквалифицированы МОК пожизненно на основании доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) имени канадского юриста Макларена. Кто такой Макларен и члены его комиссии? Они сотрудничают с ФБР, ЦРУ и другими спецслужбами США, это вскрыли хакеры из группы «Прикольные медведи». Другими словами, спецслужбы США организовали травлю олимпийской сборной России, используя коррумпированных или запуганных ими спортивных чиновников МОК и ВАДА.





К спортсменам из западных стран, употребляющих запрещённые медикаменты по «терапевтическим показателям», никаких претензий у МОК и ВАДА нет, и не будет. Эти больные люди будут участвовать в соревнованиях, претендуя на звания чемпионов и призёров, – вот современные Олимпийские игры под руководством главы МОК Томаса Баха и ВАДА с Маклареном! Томас Бах выдал на днях новый олимпийский принцип: «Подозрения достаточно для отстранения от Олимпиады». Сейчас его используют против российских спортсменов, но могут быть любые другие.



Олимпийское движение оказалось под колпаком ФБР, ЦРУ и других американских спецслужб - это факт, из которого нужно исходить. Международный спорт всегда был большой политикой, но сегодня он стал ещё и грязной политикой западных спецслужб. Владимир Путин назвал атаку на российских олимпийцев «срежессированной операцией». Из этого нетрудно сделать вывод, что она будет продолжена, и во время Олимпиады в Южной Корее тоже, - в предыдущей публикации на эту тему я говорил об этом.



Цель очевидна: не дать российским олимпийцам завоевать ни одной золотой медали, а по возможности, оставить вообще без медалей, об этом говорит немотивированное отстранение ведущих российских спортсменов, остальных будут «устранять» судьи, чиновники и допинговые жандармы. Чтобы доказать, что без допинга российские спортсмены не могут побеждать – нетрудно предугадать этот лозунг во всех мировых западно-фейковых СМИ во время Олимпиады.



Тем не менее Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, призвал «сохранять трезвый подход» к Олимпиаде, и не употреблять по отношению к ней термин «бойкот». Призвал продолжать диалог с МОК, несмотря на отстранение ведущих спортсменов России, хотя это больно. Почему? В участии России в Олимпиаде всё равно есть рациональное зерно.



Макларен призывал вообще не допускать российских спортсменов на Олимпиаду – 2018. Почему? Чтобы не пачкать МОК и ВАДА вместе с западными спецслужбами и дальше в грязных играх, ставя под удар их авторитет. Россия, по этим же причинам, чтобы больше показать грязное бельё МОКа и подлость ВАДА, должна ехать на Олимпиаду. Возможно, планируются и какие-то наши спортивные контрспецоперации с тем, чтобы испортить настроение Томасу Баху и юристу Макларену.



Однако, это всё паллиативы, частичные решения. Сегодняшний международный спорт под контролем Запада, это его площадка, поэтому его марионетки диктуют правила игры и применения допинга, и поделать с этим в сложившейся ситуации ничего нельзя. Международные спортивные чиновники, как и олимпийские чиновники, начиная с Томаса Баха, так или иначе, на крючке западных спецслужб, и нужно готовиться к новым спортивно-политическим гибридным войнам.



После олимпийской подлости не остаётся сомнений, что, перед чемпионатом мира по футболу в России, Запад организует какую-нибудь новую подлость, хотя бы с тем же допингом, чтобы отстранить от футбольного чемпионата российскую сборную, на худой конец, организует бойкот чемпионата, короче, что-нибудь придумает. Польша перешла в дипломатическое наступление на Украину



Это понимают и в Москве, поэтому глупо думать, что она подстраивает свою внешнюю политику то под Олимпиаду, то под чемпионат мира по футболу – под эти, по большому счёту, морковки, которые всегда могут убрать. Для Москвы международные спортивные соревнования – это всего лишь соревнования, которые по сравнению с военными операциями и действиями не стоят ничего: есть много других всяких разных соревнований. Возможно, для России спортивные соревнования являются в какой-то степени даже пропагандистскими операциями прикрытия.



Международный спорт де-факто стал ареной грязных политических игр, поэтому России, рано или поздно, придётся создавать альтернативные западным международные спортивные площадки. Только тогда можно будет эффективно бойкотировать МОК, ВАДА и присоединившихся к ним западных подельников. Международную поддержку альтернативные Игры Доброй воли, несомненно, получат: от ВАДА страдают все страны, не получающие допинговые «терапевтические исключения».



Министр спорта Павел Колобков после отстранения ведущих наших спортсменов от Олимпиады - 2018 сказал, что для не допущенных к Олимпийским играм спортсменов будут устроены специальные соревнования, открытые для иностранных участников. Фактически, это и будут Игры Доброй воли, альтернативные Олимпийским играм. Интересно будет сравнить результаты: какие Игры будут спортивнее? На Олимпиаду в Южной Корее поедут 169 российских спортсменов. В последний момент МОК не допущены 111 совершенно «чистых» российских спортсменов, к которым никогда не было претензий в допинговых нарушениях, так что апеллировать к спортивной Фемиде просто нет времени. В том числе отстранены от Олимпиады лидеры сборной России.Это не считая того, что 39 российских спортсменов дисквалифицированы МОК пожизненно на основании доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) имени канадского юриста Макларена. Кто такой Макларен и члены его комиссии? Они сотрудничают с ФБР, ЦРУ и другими спецслужбами США, это вскрыли хакеры из группы «Прикольные медведи». Другими словами, спецслужбы США организовали травлю олимпийской сборной России, используя коррумпированных или запуганных ими спортивных чиновников МОК и ВАДА.К спортсменам из западных стран, употребляющих запрещённые медикаменты по «терапевтическим показателям», никаких претензий у МОК и ВАДА нет, и не будет. Эти больные люди будут участвовать в соревнованиях, претендуя на звания чемпионов и призёров, – вот современные Олимпийские игры под руководством главы МОК Томаса Баха и ВАДА с Маклареном! Томас Бах выдал на днях новый олимпийский принцип: «Подозрения достаточно для отстранения от Олимпиады». Сейчас его используют против российских спортсменов, но могут быть любые другие.Олимпийское движение оказалось под колпаком ФБР, ЦРУ и других американских спецслужб - это факт, из которого нужно исходить. Международный спорт всегда был большой политикой, но сегодня он стал ещё и грязной политикой западных спецслужб. Владимир Путин назвал атаку на российских олимпийцев «срежессированной операцией». Из этого нетрудно сделать вывод, что она будет продолжена, и во время Олимпиады в Южной Корее тоже, - в предыдущей публикации на эту тему я говорил об этом.Цель очевидна: не дать российским олимпийцам завоевать ни одной золотой медали, а по возможности, оставить вообще без медалей, об этом говорит немотивированное отстранение ведущих российских спортсменов, остальных будут «устранять» судьи, чиновники и допинговые жандармы. Чтобы доказать, что без допинга российские спортсмены не могут побеждать – нетрудно предугадать этот лозунг во всех мировых западно-фейковых СМИ во время Олимпиады.Тем не менее Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, призвал «сохранять трезвый подход» к Олимпиаде, и не употреблять по отношению к ней термин «бойкот». Призвал продолжать диалог с МОК, несмотря на отстранение ведущих спортсменов России, хотя это больно. Почему? В участии России в Олимпиаде всё равно есть рациональное зерно.Макларен призывал вообще не допускать российских спортсменов на Олимпиаду – 2018. Почему? Чтобы не пачкать МОК и ВАДА вместе с западными спецслужбами и дальше в грязных играх, ставя под удар их авторитет. Россия, по этим же причинам, чтобы больше показать грязное бельё МОКа и подлость ВАДА, должна ехать на Олимпиаду. Возможно, планируются и какие-то наши спортивные контрспецоперации с тем, чтобы испортить настроение Томасу Баху и юристу Макларену.Однако, это всё паллиативы, частичные решения. Сегодняшний международный спорт под контролем Запада, это его площадка, поэтому его марионетки диктуют правила игры и применения допинга, и поделать с этим в сложившейся ситуации ничего нельзя. Международные спортивные чиновники, как и олимпийские чиновники, начиная с Томаса Баха, так или иначе, на крючке западных спецслужб, и нужно готовиться к новым спортивно-политическим гибридным войнам.После олимпийской подлости не остаётся сомнений, что, перед чемпионатом мира по футболу в России, Запад организует какую-нибудь новую подлость, хотя бы с тем же допингом, чтобы отстранить от футбольного чемпионата российскую сборную, на худой конец, организует бойкот чемпионата, короче, что-нибудь придумает.Это понимают и в Москве, поэтому глупо думать, что она подстраивает свою внешнюю политику то под Олимпиаду, то под чемпионат мира по футболу – под эти, по большому счёту, морковки, которые всегда могут убрать. Для Москвы международные спортивные соревнования – это всего лишь соревнования, которые по сравнению с военными операциями и действиями не стоят ничего: есть много других всяких разных соревнований. Возможно, для России спортивные соревнования являются в какой-то степени даже пропагандистскими операциями прикрытия.Международный спорт де-факто стал ареной грязных политических игр, поэтому России, рано или поздно, придётся создавать альтернативные западным международные спортивные площадки. Только тогда можно будет эффективно бойкотировать МОК, ВАДА и присоединившихся к ним западных подельников. Международную поддержку альтернативные Игры Доброй воли, несомненно, получат: от ВАДА страдают все страны, не получающие допинговые «терапевтические исключения».Министр спорта Павел Колобков после отстранения ведущих наших спортсменов от Олимпиады - 2018 сказал, что для не допущенных к Олимпийским играм спортсменов будут устроены специальные соревнования, открытые для иностранных участников. Фактически, это и будут Игры Доброй воли, альтернативные Олимпийским играм. Интересно будет сравнить результаты: какие Игры будут спортивнее? Автор: Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 135 Источник Похожие новости Польша перешла в дипломатическое наступление на Украину Олимпиада – 2018 под колпаком ФБР и ЦРУ Итоги недели. В мире стало слишком много России

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