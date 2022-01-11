Олигархов выводят из тени. "Пришло время отдать должное народу"

Олигархов в Казахстане начнут выводить из тени, следует из нового заявления президента республики Касым-Жомарта Токаева. "Пришло время отдать должное народу", - сказал глава Казахстана.

Во время выступления перед депутатами парламента Токаев заявил о создании народного фонда, который будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, социальной поддержкой, помощью детям с редкими заболеваниями. Также, по его словам, участники фонда будут финансировать строительство спортивных объектов для детей, оказывать содействие способным детям, помогать Алма-Ате оправиться от трагедии.

При этом Токаев подчеркнул, что это не будет президентским или правительственным фондом.

"Это фонд всех казахстанцев, это народный фонд", - сказал он.

Президент республики выразил надежду на значительные отчисления в фонд и напомнил о прослойке граждан Казахстана, разбогатевших при первом президенте республики. По его словам, благодаря Назарбаеву в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, "богатых даже по международным меркам".

"Пришло время отдать должное народу и помогать ему на системной и регулярной основе", - сказал он.

Напомним, с 1 января 2021 года в России подоходный налог для лиц, зарабатывающих более пяти миллионов рублей в год, составил не 13, а 15 % - таково нововведение прогрессивной шкалы налогообложения.