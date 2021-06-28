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Олигархов дожали: чем обернулось обещание вице-премьера Белоусова
28 июня 2021, 17:15 • 127 • Политика
Вице-премьер Андрей Белоусов обещал, что металлурги в том или ином виде вернут полученную за счёт игр с ценами сверхприбыль. Сегодня становится ясно: олигархов дожали.
В эфире программы "Без цензуры" в беседе с ведущим Царьграда Никитой Комаровым финансовый аналитик Дмитрий Голубовский говорил о мерах, принятых в отношении олигархов, работающих в сфере металлургии.
Как известно, ранее правительство России ввело временные экспортные пошлины на продукцию чёрной и цветной металлургии, чтобы компенсировать дополнительные расходы, понесённые государственными заказчиками на фоне роста цен. В то же время металлурги, как отмечал вице-премьер Андрей Белоусов, "нахлобучили бюджет" на 100 миллиардов рублей, и эти деньги, заработанные на разнице в цене, в том или ином виде придётся вернуть.
Голубовский полагает, что решение, принятое правительством, относительно мягкое и, в целом, справедливое. Каким мог быть жёсткий вариант?
Другими словами, мы понимаем картину в денежном выражении, но не понимаем, условно говоря, сколько нужно тонн металла, и не видим детализацию потребительского интереса. Голубовский полагает, что квотирование стало бы хоть и жёстким, но весьма эффективным и нужным инструментом:
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