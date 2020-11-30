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Олигархический кооператив отомстил Порошенко

30 ноября 2020, 22:50  •  35 • Украина

Петр Порошенко обещал украинским олигархам мир в Донбассе и одинаковые для всех правила, но не сдержал своих обещаний.

Об этом пишет киевское интернет-издание «Апостроф».

В публикации отмечается, что Порошенко выдвинулся на пост главы государства после тайной встречи в Вене с олигархом Дмитрием Фирташем, на которой также присутствовали экс-глава администрации президента Виктора Януковича Сергей Левочкин и лидер партии «УДАР» Виталий Кличко.

«Одной из целей альянса стало недопущение победы на выборах лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко. В результате, Виталий Кличко отказался от участия в гонке в пользу Петра Порошенко. Тот, в свою очередь, пообещал две вещи: завершение войны и одинаковые правила для всех олигархических групп.

Как впоследствии вспоминали участники соглашения, Петр Алексеевич их всех «кинул», не выполнив ни одного условия. Более того, Петр Порошенко начал подстраивать правила игры в большом бизнесе исключительно под себя, в одностороннем порядке пересматривая «олигархический консенсус», что в итоге и стоило ему президентского кресла», – пишет издание.

С такой трактовкой согласен руководитель киевского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«Как и Виктор Янукович, который первоначально не демонстрировал склонности к автократии, Петр Порошенко стремился стать главным олигархом в стране. Он начал давить даже на активистов-антикоррупционеров, которые ему мешали. Олигархический кооператив отомстил Порошенко, сделав ставку на того, кто мог стать реальной альтернативой. На тот момент такой фигурой оказался Владимир Зеленский», – сказал Золотарев.

Напомним, что во втором туре президентских выборов-2018 комик Зеленский разгромил Порошенко, опередив того почти в три раза по числу набранных голосов.

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