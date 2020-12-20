Олигархи введут эффективную систему грабежа. Мы взвоем: Футуролог указал на "первый звоночек"

В России стремительно продвигается цифровизация всего и вся, чтобы установить контроль за всеми финансовыми операциями в стране. Такого мнения придерживается футуролог, публицист и социолог Сергей Переслегин.

По его прогнозам, через некоторое время в России станут невозможными практически все операции с наличными. Всё будет осуществляться через те или иные формы электронных денег. На практике это будет означать, что любую операцию можно будет обложить налогом, прервать или заблокировать.

"Олигархи сделают эту систему. И поверьте, она будет работать. И мы с вами взвоем от того, как она будет работать и как эффективно она будет нас грабить", - подчеркнул футуролог.

Он отметил, что "первый звоночек" этого "светлого будущего" уже был. Речь идёт о высказываниях на тему, что банки имеют право без объяснения причин блокировать карты и операции пользователей, пояснил Сергей Переслегин в интервью, данном интернет-каналу "День ТВ".