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Олигархи введут эффективную систему грабежа. Мы взвоем: Футуролог указал на "первый звоночек"
20 декабря 2020, 12:10 • 107 • Политика
Цифровизация в России нужна олигархам, чтобы установить контроль над любыми финансовыми транзакциями в стране, считает футуролог Сергей Переслегин. "Первый звоночек" уже есть, предупреждает эксперт.
В России стремительно продвигается цифровизация всего и вся, чтобы установить контроль за всеми финансовыми операциями в стране. Такого мнения придерживается футуролог, публицист и социолог Сергей Переслегин.
По его прогнозам, через некоторое время в России станут невозможными практически все операции с наличными. Всё будет осуществляться через те или иные формы электронных денег. На практике это будет означать, что любую операцию можно будет обложить налогом, прервать или заблокировать.
Он отметил, что "первый звоночек" этого "светлого будущего" уже был. Речь идёт о высказываниях на тему, что банки имеют право без объяснения причин блокировать карты и операции пользователей, пояснил Сергей Переслегин в интервью, данном интернет-каналу "День ТВ".
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