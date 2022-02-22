Олигархи, президенты, политики: Кто прямо сейчас бежит из Украины

После обращения Владимира Путина о признании независимости республик Донбасса в украинских источниках начали писать о бегстве из страны первых лиц, видных политиков и олигархов. Так кто же в действительности бежит?

Президент США Джо Байден обсуждает со своей командой по нацбезопасности возможную эвакуацию президента Украины Владимира Зеленского из Киева в случае обострения ситуации в стране. Об этом сообщил накануне американский телеканал NBC News. Впрочем, целый ряд украинских источников полагает, что политики и олигархи Незалежной уже начали эвакуировать сами себя.

В том числе, на эту информацию ссылается политолог Руслан Осташко. В личном телеграм-канале он пишет:

Крысы бегут с тонущего корабля по указке США.

По данным источников журналистов, Украину уже покинул бывший президент Виктор Ющенко вместе с семьёй, а также практически вся фракция "Батькивщина" Юлии Тимошенко и многие другие политические деятели страны.

Не знаю, куда именно они все поехали, но их всех явно ждут в Магадане. Погостить пару десятилетий,

- добавил Осташко.

Политики якобы стали эвакуироваться после признания Россией независимости ЛДНР.