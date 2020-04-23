Олигархи молят о спасении: COVID-19 сделал предавших Россию "патриотами"

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Царьград Аналитическая группа

На днях Forbes составил своего рода карту олигархов, ведущих дела в нашей стране. Всё это люди с российским или двойным гражданством, которые зарабатывают в России, но не всегда предпочитают жить среди русских.

"Что ж, вас оболванивали много лет за ваши же деньги"

120 самых богатых людей России живут в Москве, настаивает Forbes. В качестве примера приводят лидера рейтинга в этом году Владимира Потанина (гендиректора ГМК "Норильский никель"), а также Владимира Лисина (председателя совета директоров Новолипецкого металлургического комбината), Леонида Михельсона (председателя правления ПАО "Новатэк"), Алишера Усманова (основного акционера USM Holdings), Романа Абрамовича (основного владельца инвестиционной компании Millhouse). Впрочем, Роман Абрамович уже давно ассоциируется только с Лондоном. Означает ли российская прописка его "ковидное" возвращение в страну? Вопрос открытый. Может быть всякое. Например, представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее говорила о неких богатых людях, строчивших ей сообщения в "личку" и донимавших звонками. Мол, организуйте спецборт — заберите домой. Диалог с такими собеседниками Захарова привела полностью. Делимся и мы.

"… вчера звонят люди. Лично их не знаю. Как выяснилось, обеспеченные. Даже богатые. Очень богатые. Настолько, что:

— Мы хотим отправить в Лондон частный самолёт за нашим мальчиком. Он там давно живет (поскольку международное авиасообщение приостановлено, даже на такие рейсы порой нужны межгосударственные согласования. — Ред.).

— А что случилось?

— Как что? Тут коллапс!

— Не может быть. Это же оплот цивилизации. Лучше, наверное, в нём остаться?

— Какая цивилизация! В Англии нам обнулили медицинские страховки! Никаких обязательств. Тест [на вирус] стоит 450 фунтов. Только в Россию, только в Россию!"

Мария Захарова сетовала, что когда-то эти прекрасные обеспеченные люди бежали из России, представив русским возможность разбираться со своими проблемами самостоятельно. Ни для кого не секрет, что и налоги они предпочли платить не в нашу казну. А теперь…

"Что ж, вас оболванивали много лет за ваши же деньги, — обратилась к ним Мария Захарова. — Вы оболванивались и платили золотом за тлен, за иллюзию — вместо того чтобы поддерживать свою страну и свой народ, которые титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливали государство после распада СССР и коллапса 90-х. Так ещё и во многих странах, которым вы привезли деньги, покупали недвижимость и строили бизнес, вам сейчас указали на дверь. Жёстко и неэмоционально со словами — "Ничего личного, просто бизнес". А теперь... теперь — очереди в мировых аэропортах и крики: "Мы — граждане России!"

Могут ли такие "гости" быть гражданами России? Безусловно, но… Мария Захарова предложила "сдувающим пыль с российских паспортов" начать с основ — "уважения к стране и её народу". Чтобы превратиться в патриотов не тогда, когда это выгодно. А навсегда — для страны и людей.

Кстати, в Лондоне только сейчас стали носить маски, хотя в стране уже огромное количество смертей. Фото: © XinHua/Globallookpress.

Кстати, Мария Захарова была не единственной, кто указал на бегущих и молящих олигархов. Реальная "коронаситуация в Лондоне" стала предметом обсуждения в Facebook. О проблемах в Великобритании писала Ольга Солоухина — она живет там не первый год. Женщина рассказала, что была искренне удивлена разницей в развитии ситуации с количеством заболеваний COVID-19 в России и Великобритании.

"Ребята, вы просто не понимаете своего счастья! — писала женщина о русском имперском опыте. — Это всё какие-то недостижимые мечты для нас, жителей Лондона, столицы европейского государства".

А затем Ольга Солоухина подтвердила слова Захаровой.

"Из наших уехали абсолютно все олигархи, уехали даже те, кто ненавидел Россию, уехали все, кроме тех, кого сразу арестуют на российской границе, — написала Ольга Солоухина. — Уехали вообще все, и не олигархи тоже. Остались те, у кого в Лондоне или в Англии уже давно дом, вся жизнь, собачки, коты, дети, мужья-англичане.

Несмотря на закрытое небо и отсутствие полётов, я точно знаю, что два дня назад борт одного русского олигарха прилетел, забрал своих взрослых детей и вывез всё-таки. Они три дня сидели на низком старте — получится или нет. Всё-таки получилось, их доставили по лётному полю маленького, заросшего травой аэропортика прямо в самолёт. Удалось спастись, так и говорили. Летели через Швецию".

По словам Солоухиной, её знакомые из Британии вылетели в Москву, чтобы вылечиться именно у нас, и терапия была успешной.

"Люди известные, всем, кто меня читает, и так ясно, о ком я, фамилии называть не буду. Так вот, их в Москве вовремя госпитализировали, следили за показателями крови, состоянием лёгких, следили за процессом, меняли методы ЛЕЧЕНИЯ и вылечили! Давали всё — и лекарства от малярии, от ВИЧ, от паразитов, от хрен знает чего, лишь бы каждого вытащить".

Региональные центры внутри России. Где живут долларовые миллиардеры?

Возвращаясь к географии богачей, отметим, есть достаточно примеров того, что в России можно и развивать бизнес, и жить, прекрасно зарабатывая. Московский рейтинг мы уже представили чуть выше. А есть и региональный. Вторым по популярности у крупного бизнеса стал Санкт-Петербург — здесь живут восемь участников рейтинга, кстати, все они долларовые миллиардеры. Региональными центрами крупного бизнеса авторы Forbes посчитали Казань и Челябинск, там по четыре долларовых миллиардера. Дальше следуют Екатеринбург — всего пара представителей ну очень крупного бизнеса. По одному олигарху нашли во Владивостоке, Кемерове, Междуреченске, Краснодаре, Домодедове, Магнитогорске, Ростове-на-Дону, Белгороде, Магадане.

За пределами России самая высокая плотность миллиардеров и миллионеров — в Лондоне. Там постоянно проживают 13 человек из списка Forbes. Британскую столицу предпочёл, в числе прочих, совладелец "Альфа-Групп" Михаил Фридман. Если говорить о постоянной прописке, по версии Forbes, лишь 20% российских олигархов предпочитают жить за границей — это всего 44 человека. В США живут Юрий Мильнер (основатель группы фондов DST Global и бывший совладелец Mail.ru Group), Валентин Гапонцев (председатель совета директоров IPG Photonics), Леонид Лебедев (совладелец группы "Синтез").

Отметим, что немалая часть представителей бизнеса хоть и не живут за рубежом, но, что называется, организуют "дачи" по ту сторону. Выкупая недвижимость, могут отправлять туда своих близких или жить сами. Поэтому у нас нет иллюзий в исключительной "русскости" олигархата. И нет ненависти к тем, кто предпочитает жить за границей. Вопрос лишь в том, как тот или иной представитель бизнеса относится к народу. Если готов не выводить капитал и платить налоги в России, вопросов нет. Если в условиях пандемии условный олигарх не стремится нажиться на спекуляции товарами и услугами, а помогает попавшим в беду людям, у нас нет никаких вопросов.

Как отмечал ранее учредитель Царьграда Константин Малофеев, все мы должны привыкнуть к тому, что экономика из рыночной сегодня превращается в мобилизационную. И часть богатейших людей выделяет помощь — например, по одному миллиарду рублей направили Владимир Потанин и Михаил Фридман. С другой стороны, жертвование буксует из-за целого ряда проблем. Например, перечисленные бизнесменами суммы не выпадут из налогооблагаемой базы. Но это уже совсем другая история — подробней о такой трудности мы писали здесь.

Вместо послесловия

Процесс метаний олигархов не останавливается ни на минуту. Каждый ищет место, где теплее и безопаснее. И Россия не является единственным оплотом — существуют и обратные процессы. По данным агентства Moscow Sotheby's International Realty, инвесторы в недвижимость из России сейчас торопятся оформить грин-карты США и паспорта государств района Карибского моря. Отмечается, что их подгоняет распространение коронавируса.

Интерес к тому, чтобы получить гражданство одной из карибских стран в обмен на инвестиции в доли местных люксовых отелей, среди жителей России увеличился на 20% после осложнения ситуации с коронавирусом. Особенно желающих привлекает возможность оформить паспорт онлайн, отмечают аналитики. Также возрос спрос на иммиграционные визы в Соединённые Штаты. Получить их некоторые соотечественники пытаются через инвестиционную программу EB-5. Между тем ситуация в США с COVID-19 сейчас одна из самых тяжёлых. И там влиятельные люди предпочитают, что называется, не отсвечивать, охраняя свои миллиарды в уединении. Об этой тенденции говорила, например, писательница Катя Казбек. Она живёт в Нью-Йорке и видит всё изнутри.

"Берни Сандерс, единственный кандидат в президенты, который выступал за универсальное бесплатное страхование, предал нас и вышел из гонки, теперь у демократов и республиканцев по выдвинутому олигархами страховых компаний расисту-насильнику с тягой к урезанию социальных благ. И Трамп, и Байден плевать хотели на простых смертных. Один с радостью называет себя "королём ИВЛ". Другой прячется: у него деменция", — отмечала Катя, добавляя, что олигархи-миллиардеры тоже помогать не спешат, "Джефф Безос сидит на своём состоянии и хохочет" и, к сожалению, это не единственный пример.