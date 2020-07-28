Олигархи, готовьтесь: Коротченко задал главный вопрос о новом методе пополнения ПФР

Чиновники министерства финансов предлагают перечислять в Пенсионный фонд средства граждан, которые были добыты незаконным путём. Для этого необходимо будет внести поправки в две статьи Бюджетного кодекса. Как сообщает газета "Известия", большинство фракций Госдумы уже заявили о готовности поддержать соответствующий законопроект.

Коротченко в свою очередь поинтересовался, затронет ли инициатива Минфина российских олигархов.

"А у олигархов будут конфисковывать?" - пишет он в Twitter.

Скриншот: Twitter/@i_korotchenko

Пользователи Twitter тоже выразили скепсис по отношению к задумке Минфина. Они отметили, что чиновники уже давно научились прятать незаконно нажитые сбережения путём их переписывания на родственников или вывода за рубеж, поэтому вряд ли удастся пополнить ПФР за их счёт.