|
Олигархи, готовьтесь: Коротченко задал главный вопрос о новом методе пополнения ПФР
28 июля 2020, 17:05 • 73 • Политика
Минфин предлагает конфисковать незаконно добытые средства у граждан и перечислить их в Пенсионный фонд России. Журналист и военный эксперт Игорь Коротченко задал главный вопрос о новом методе пополнения ПФР и призвал олигархов готовиться.
Чиновники министерства финансов предлагают перечислять в Пенсионный фонд средства граждан, которые были добыты незаконным путём. Для этого необходимо будет внести поправки в две статьи Бюджетного кодекса. Как сообщает газета "Известия", большинство фракций Госдумы уже заявили о готовности поддержать соответствующий законопроект.
Коротченко в свою очередь поинтересовался, затронет ли инициатива Минфина российских олигархов.
Скриншот: Twitter/@i_korotchenko
Пользователи Twitter тоже выразили скепсис по отношению к задумке Минфина. Они отметили, что чиновники уже давно научились прятать незаконно нажитые сбережения путём их переписывания на родственников или вывода за рубеж, поэтому вряд ли удастся пополнить ПФР за их счёт.
73
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 июля 2020, 13:05
|
27 июля 2020, 22:05
|
21 июля 2020, 20:00
|
23 июля 2020, 12:05
|
23 июля 2020, 08:05
|
26 июля 2020, 18:05
|
23 июля 2020, 00:05