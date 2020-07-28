Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Этнические побоища в Москве закончились массовым изгнанием из России: Задержанны...
На "штурм Крыма" нашёлся первый доброволец: "Сначала развалил сво...
"Организовано на высшем уровне": Вскрыта ложь со "стихийным проте...
Дальний Восток топят американским газом: Дегтярёв вскрыл странности с отоплением...
Главная / Политика

Олигархи, готовьтесь: Коротченко задал главный вопрос о новом методе пополнения ПФР

28 июля 2020, 17:05  •  73 • Политика
Минфин предлагает конфисковать незаконно добытые средства у граждан и перечислить их в Пенсионный фонд России. Журналист и военный эксперт Игорь Коротченко задал главный вопрос о новом методе пополнения ПФР и призвал олигархов готовиться.
Чиновники министерства финансов предлагают перечислять в Пенсионный фонд средства граждан, которые были добыты незаконным путём. Для этого необходимо будет внести поправки в две статьи Бюджетного кодекса. Как сообщает газета "Известия", большинство фракций Госдумы уже заявили о готовности поддержать соответствующий законопроект.
Коротченко в свою очередь поинтересовался, затронет ли инициатива Минфина российских олигархов.
"А у олигархов будут конфисковывать?" - пишет он в Twitter.
Скриншот: Twitter/@i_korotchenko
Пользователи Twitter тоже выразили скепсис по отношению к задумке Минфина. Они отметили, что чиновники уже давно научились прятать незаконно нажитые сбережения путём их переписывания на родственников или вывода за рубеж, поэтому вряд ли удастся пополнить ПФР за их счёт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



73
Источник
Похожие новости
28 июля 2020, 00:05
"Приезжий сотрудник ФСБ" разоблачён: В Хабаровске раскрыли, кто спас Дегтярёва
28 июля 2020, 04:05
Первый день перемирия в Донбассе вывел радикалов из себя: "Зеленский, чёрт, собирай чемоданы"
28 июля 2020, 02:05
"Убийца" Крымского моста оказался подделкой снова: Эксперт разоблачил видео испытаний "Нептуна"
28 июля 2020, 07:05
"Это провокация, демонстрирующая презрение к России": От посольства США потребовали извиниться
28 июля 2020, 04:05
"Хабаровск - це Украина": Свидомые уже обсуждают строительство моста в город
28 июля 2020, 00:05
"Не нужна никому эта "Восьмёрка": Медведев жёстко ответил Маасу, припомнившему Крым
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июля 2020, 13:05
Эстонский наёмник перед смертью раскрыл американских боевиков, воюющих в Донбассе
27 июля 2020, 22:05
ВСУ поставили жёсткий ультиматум: "Если хоть один гадёныш выстрелит"
21 июля 2020, 20:00
Извинениями перед Кадыровым дело не закончится: Зеленскому дали "яркий сигнал"
23 июля 2020, 12:05
Симоньян жёстко ответила "человеку Пашиняна": "Признайте Крым - признаем права"
23 июля 2020, 08:05
Итальянцы попробовали русский армейский паёк и всё поняли: "Вот почему мы в войнах проигрываем"
26 июля 2020, 18:05
Предсказан неожиданный итог выборов президента в Белоруссии
23 июля 2020, 00:05
"Приехать всей стаей и начать битву": Урал стал местом побоища двух диаспор, и это уже не шутки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.