Олигархи богаче всего бюджета. Такого в России ещё не было

Ведущий "Первого русского" Никита Комаров в эфире авторской программы "Без цензуры" говорит о проблеме, растущей как снежный ком год от года. Впрочем, сегодняшние результаты поражают - такого в России ещё не было: олигархи стали богаче всего бюджета страны...

Суммарная прибыль бизнеса, полученная по итогам трёх кварталов этого года, уже превзошла доходы федерального бюджета на 20%. Вместе с этим олигархи не спешат вкладывать деньги в Россию: инвестиции в основной капитал выросли на 7,6%, в то время как отток капитала увеличился наполовину.

Будет ли правительство предпринимать шаги по усмирению олигархата? В студии программы "Без цензуры" вопрос обсуждают ведущий Никита Комаров, директор Института нового общества Алексей Зубец и известный русский аналитик Дмитрий Голубовский.

Кроме того, в эфире ещё одна тема: Белоруссия хочет получить от России очередной кредит. На этот раз на 3,5 млрд долларов. Надо ли Москве в очередной раз спасать Лукашенко, расскажет председатель оргкомитета общественного объединения "Гражданское согласие" Артём Агафонов.