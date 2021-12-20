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Олигархи богаче всего бюджета. Такого в России ещё не было
20 декабря 2021, 17:55 • 118 • Политика
Ведущий "Первого русского" Никита Комаров в эфире авторской программы "Без цензуры" говорит о проблеме, растущей как снежный ком год от года. Впрочем, сегодняшние результаты поражают - такого в России ещё не было: олигархи стали богаче всего бюджета страны...
Суммарная прибыль бизнеса, полученная по итогам трёх кварталов этого года, уже превзошла доходы федерального бюджета на 20%. Вместе с этим олигархи не спешат вкладывать деньги в Россию: инвестиции в основной капитал выросли на 7,6%, в то время как отток капитала увеличился наполовину.
Будет ли правительство предпринимать шаги по усмирению олигархата? В студии программы "Без цензуры" вопрос обсуждают ведущий Никита Комаров, директор Института нового общества Алексей Зубец и известный русский аналитик Дмитрий Голубовский.
Кроме того, в эфире ещё одна тема: Белоруссия хочет получить от России очередной кредит. На этот раз на 3,5 млрд долларов. Надо ли Москве в очередной раз спасать Лукашенко, расскажет председатель оргкомитета общественного объединения "Гражданское согласие" Артём Агафонов.
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