Украину покидают олигархи, бизнесмены и депутаты Рады, утверждают украинские издания.

Украину массово покидают олигархи, крупные бизнесмены и депутаты Верховной рады, утверждает издание "Украинская правда".

По данным издания, в воскресенье, 13 февраля, их аэропортов Киева вылетело не менее 20 чартеров и частных самолетов.

Среди чартеров и частных самолетов, покинувших Украину в воскресенье, — борты Рината Ахметова и Бориса Колесникова. Частный борт на 50 человек также заказал депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович

- цитирует РИА Новости сообщение.

Якобы, как рассказали изданию источники в партии ОПЗЖ, самолет депутата "должен вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев, а также бизнес-партнеров Абрамовича".

Также утверджается, сто столицу Украины на самолете покинули "восемь бизнесменов, среди которых есть депутаты Рады".

Как отмечают комментаторы, олигархи покидают Украину, которой управляли на протяжении долгих лет и ввергли в гражданскую войну. Теперь они не собираются разделять с народом Украины предстоящие трудности.