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Олигархи бегут: Украина хотела войны и получила её
14 февраля 2022, 00:05 • 152 • Политика
Украину покидают олигархи, бизнесмены и депутаты Рады, утверждают украинские издания.
Украину массово покидают олигархи, крупные бизнесмены и депутаты Верховной рады, утверждает издание "Украинская правда".
По данным издания, в воскресенье, 13 февраля, их аэропортов Киева вылетело не менее 20 чартеров и частных самолетов.
- цитирует РИА Новости сообщение.
Якобы, как рассказали изданию источники в партии ОПЗЖ, самолет депутата "должен вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев, а также бизнес-партнеров Абрамовича".
Также утверджается, сто столицу Украины на самолете покинули "восемь бизнесменов, среди которых есть депутаты Рады".
Как отмечают комментаторы, олигархи покидают Украину, которой управляли на протяжении долгих лет и ввергли в гражданскую войну. Теперь они не собираются разделять с народом Украины предстоящие трудности.
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