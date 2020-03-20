Олигархи - "чёрные вороны" коронавируса. Русских снова выбрали жертвой, а в Китае - не так

Дискуссия о поведении олигархов и крупного бизнеса на фоне распространения коронавируса не стихает на протяжении нескольких дней. С одной стороны, мы видим китайских предпринимателей, которые, выделив крупные суммы денег, смогли помочь в борьбе с болезнью. В результате сейчас Китай говорит о том, что пандемия идёт на спад. С другой стороны, есть российские олигархи и бизнесмены, которые... говорят, что власти всё делают неправильно. Итак, рассказываем.

Китай. Бизнес. Меценаты

О бизнес-участии в борьбе с коронавирусом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Он перевёл статью на "Вэйсинь-ВиЧате", где говорили о том, как была организована помощь меценатов в первые же дни борьбы с коронавирусом в Китае. Итак, чем занимались "пропавшие из СМИ" китайские богачи во время эпидемии? А вот чем...



Есть такая старинная китайская поговорка: когда небеса падают, большерослые его поддерживают. Время подтвердило точность народной мудрости. Вспышка была настолько серьезной, что Ухань, Хубэй и даже вся страна нуждались в поддержке. Но в то же время у простого народа силы ограничены, мало что можно сделать самим. И вот тогда-то и нужны те самые высокие, чтобы небо поддержать. А кто эти самые большерослые у нас? А это те крупные компании, которые все хорошо знают: "Алибаба", "Тэнсюнь", "Байду", "Цзиндун", "Додо", "Ваньда", "Хуавэй", напомнил Рожин, цитируя публикацию.

В разгар эпидемии в китайских СМИ больше внимания уделялось врачам, пациентам, провинции Хубэй и Уханю ... Меньше всего говорили о компаниях.

Итак, как же сдали экзамен на профпригодность всем известные компании? Автор статьи до конца борьбы с эпидемией наблюдал за этими компании и ставит всем 5! Почему? А потому что...

Поначалу с вирусом не всё было ясно, никто не знал, что делать, как быть. И первой реакцией магнатов было: возьмите у нас денег! Счёт у интернет-гигантов, по сути, начинался со 100 миллионов юаней.

"Ванъи" - 100 миллионов.

"Додо" - 100 миллионов.

"Куайшоу" - 100 миллионов.

Группа "Мэйтуань" - 200 миллионов.

"Байду" - 300 миллионов.

Пекинский гигант интернет-технологий "БайтДанс" изначально выделил 200 миллионов, затем добавили ещё 191 миллион, так общая сумма увеличилась до 391 миллиона юаней. Эти деньги в основном были предназначены для медицинских работников, работающих на передовой, и больных, по 100 тыс. юаней на человека, и по миллиону тем, кто погиб при исполнении долга.

"Тэнсюнь" сначала пожертвовала 300 миллионов юаней. После этого еще дополнительно 200 миллионов. По состоянию на 8 февраля "Тэнсюнь" внесла ещё один миллиард юаней, в общей сложности 1,5 миллиарда.

Компания "Алибаба" создала миллиардный фонд для покупки медицинских материалов, а затем ещё вложила 1 миллиард на поддержки сельхозпроизводителей и 20 миллионов для коллектива академика Чжун Наньшаня, главного эпидемиолога. Между тем Ма Юнь (Джек Ма) лично пожертвовал 100 миллионов. Это уже 2,12 миллиарда.

Это всего лишь часть пожертвований от интернет-гигантов. Есть ещё - трудно всех проследить. По состоянию на 30 января взносы 800 предприятий по всей стране достигли 13 миллиардов народных юаней КНР.

Магнаты брали на себя задачи по обеспечению людей масками, питанием, медицинскими расходными материалами и так далее. А те, кто пытался наживаться на беде людей, могли рассчитывать на жёсткое наказание.

Наживаешься? Готовься платить

Безусловно, китайцы тоже люди. Находились и те, кто пытался нажиться на всеобщей панике. И... в результате заявление на эту тему выпустили сами же бизнесмены. "Цзиндун" и "Алибаба" потребовали запретить повышение цен на маски.

Также было объявлено, что по состоянию на 4 февраля "Алибаба" перехватила и удалила 570 000 масок сомнительного происхождения, очистив 15 магазинов от незаконной продукции. Дела на пять магазинов были переданы правоохранительным органам.

"Алибаба" также посодействовала правоохранительным органам 14 провинций, обнаружив 128 случаев продажи контрафактных масок и других нарушений и сдав органам 65 подозреваемых. Затем компания запустила ряд мер по поддержке для малых и средних предприятий: снизила операционные расходы интернет-платформы, выдала беспроцентный кредит для торговцев из провинции Хубэй, субсидировав курьеров и т. д.

Как отмечает Борис Рожин лично от себя, ко всему сказанному можно относиться по-разному, в том числе полагая, что это просто пропаганда. Но... факт есть факт - китайские миллиардеры не поскупились и помогли стране.

"У них есть деньги, есть технологии, идеи, свои семьи. Когда страна больше всего нуждалась, они все как один, не колеблясь, внесли большой вклад. В трудные времена общество нуждается в героях, и, как оказалось, в наличии героических предприятий. Потому что сила крупного предприятия в десять миллионов раз больше, чем у обычного человека".

А что в России?

Естественно, есть компании, откликнувшиеся на беду. Известно, что свою помощь в организации дистанционного обучения школьников и студентов оказали своими платформами и "Яндекс", и, к примеру, Сбербанк. С другой стороны, глава Сбербанка Герман Греф тут же рассказал о необходимости нашего всеобщего перехода на онлайн - например, в вопросе безналичных расчётов. Ясно, что тут меценатство совпало и с личными интересами, что тоже неплохо.

С другой стороны, есть прецеденты, о которых, например, говорил тележурналист Владимир Соловьёв.

"К нам пришла беда, - сказал он в своём стриме, имея в виду, что и в Россию завезли вирус. - Что делают олигархи? Ну ладно, прилетели из Куршевеля - пошли по домам, не сказали, что были в Европе, и думают, что их никто не поймает. Нет, так ещё и Дерипаска даёт советы, как жить стране. Денег дай! Дай денег стране! Нет... Все куда-то делись, смылись. А в Китае не так. А в Америке не так. А наши самые богатые люди смотрят на всё это - и: "Ц-ц-ц-ц-ц-ц... не так, не так действуете, нет, неправильно живёте, ой-ой-ой-ой".

Отдельно Владимир Соловьёв высказался и о Михаиле Ходорковском, который "сидит в Лондоне с прочими упырями", также оценивая ситуацию в России.

"Как всё-таки... Масок не хватает. Ну купи маски! Ну сделай что-нибудь, ты же столько наворовал в России! Я уж про кладбища твои не говорю. Ну давай, комсомолец хренов. Закупи и привези. Сам ты не можешь, я понимаю. А ты все деньги на свою "Открыточку" тратишь, на всех этих бездарей неспособных. А возьми и привези в Россию масочки. И вы, все остальные, продайте свои долбаные самолётики. Вы же всё время просили что-то от страны: мол, прекращайте истерику, мойте руки, не касайтесь лица".

В завершение Соловьёв ещё раз призвал олигархов не высказывать опасения, а действительно помогать, беря пример с бизнесменов в разных точках мира: "Помогите стране и миру!"

Вы вообще всё делаете неправильно... Так или не так?

Открытую петицию о неверных действиях властей России составили 24 подписанта. Среди них не столько эксперты, сколько сочувствующие. Например, издатель Ирина Прохорова, писатель Людмила Улицкая, экономист Сергей Гуриев, не раз попадавшаяся на фейках Анастасия Васильева - она заведует "профсоюзом врачей" под эгидой Алексея Навального. Что касается представителей профессионального сообщества, среди подписантов можно найти биолога Ирину Якутенко или, например, врача Алексея Головенко.

Но интересен даже не список подписантов, а требования. Для начала подписанты настаивают, что России следует закупить иностранные тесты для выявления коронавируса - причём без сертификации. Также пишут, что работать с тестированием должны частные клиники, а не только государственные организации. Наконец, просят всё отменить на три месяца - и налоги, и платёжки ЖКХ, и плату за аренду, ипотеку и так далее.

Забавно, что в своих требованиях подписанты дублируют меры, уже принятые на уровне правительства. Например, налоговые каникулы. Правда, говорят о каникулах не только для бизнесменов, но и для НКО.

Наконец, под соусом заботы о людях требуют отложить голосование за поправки в Конституцию России. С полным текстом петиции можно ознакомиться по ссылке. Направлена она гражданам России, президенту и правительству, говорят подписанты.