Олигархам и политикам Украины пригрозили разоблачением: "Это - лишь штормовое предупреждение"

"47 часов", - Нацбанк Украины (НБУ) досконально подсчитал, сколько времени прошло с момента заявления "новоизбранного президента о приоритетности макроэкономической стабильности через независимость НБУ и выход в публичное пространство апологетов олигархического банкинга".

В самом регуляторе подобное заявление Владимира Зеленского посчитали вызовом для себя, а также для института независимых судов и даже для самого главы государства.

Здесь напомнили, что ровно месяц назад они уже сделали первое громкое заявление.

"И счётчик заработал", - утверждает НБУ.

В своём обращении в Facebook Нацбанк пригрозил политикам и олигархам Украины разоблачением на своём новом тематическом сайте. При этом в НБУ отметили, что пока "это - лишь штормовое предупреждение".

"Мы покажем, как политики и олигархи, манипулируя фактами, пытаются исказить историю и исказить восприятие реальности, чтобы подстроить будущее в свою пользу", - жёстко предупредил регулятор, поясняя, что это не его частная проблема, "а вызов для благосостояния каждого" украинца.

Он же добавил, что будет в Сети "открыто говорить" о тех судебных процессах, где одной из сторон является Нацбанк Украины.

"Облака угроз, дезинформации и необоснованных судебных решений надвигаются на НБУ. Но это - лишь штормовое предупреждение, - отмечает банк. - Настоящий шторм накроет всю Украину, если сегодня проигнорировать признаки грозы, о которых уже говорят ведущие "синоптики" мира - рейтинговые агентства, международные организации и игроки глобального рынка".