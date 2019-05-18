|
Олигархам и политикам Украины пригрозили разоблачением: "Это - лишь штормовое предупреждение"
18 мая 2019, 19:54 • 169 • Политика
Нацбанк Украины заявил о том, что на него усиливается давление в период между двумя президентами, и пригрозил политикам и олигархам Незалежной разоблачением. При этом регулятор подчеркнул, что пока "это - лишь штормовое предупреждение".
"47 часов", - Нацбанк Украины (НБУ) досконально подсчитал, сколько времени прошло с момента заявления "новоизбранного президента о приоритетности макроэкономической стабильности через независимость НБУ и выход в публичное пространство апологетов олигархического банкинга".
В самом регуляторе подобное заявление Владимира Зеленского посчитали вызовом для себя, а также для института независимых судов и даже для самого главы государства.
Здесь напомнили, что ровно месяц назад они уже сделали первое громкое заявление.
"И счётчик заработал", - утверждает НБУ.
В своём обращении в Facebook Нацбанк пригрозил политикам и олигархам Украины разоблачением на своём новом тематическом сайте. При этом в НБУ отметили, что пока "это - лишь штормовое предупреждение".
"Мы покажем, как политики и олигархи, манипулируя фактами, пытаются исказить историю и исказить восприятие реальности, чтобы подстроить будущее в свою пользу", - жёстко предупредил регулятор, поясняя, что это не его частная проблема, "а вызов для благосостояния каждого" украинца.
Он же добавил, что будет в Сети "открыто говорить" о тех судебных процессах, где одной из сторон является Нацбанк Украины.
"Облака угроз, дезинформации и необоснованных судебных решений надвигаются на НБУ. Но это - лишь штормовое предупреждение, - отмечает банк. - Настоящий шторм накроет всю Украину, если сегодня проигнорировать признаки грозы, о которых уже говорят ведущие "синоптики" мира - рейтинговые агентства, международные организации и игроки глобального рынка".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
169
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 мая 2019, 14:09
|
15 мая 2019, 18:39
|
18 мая 2019, 10:09
|
14 мая 2019, 05:09
|
15 мая 2019, 23:24
|
12 мая 2019, 01:09
|
12 мая 2019, 20:39