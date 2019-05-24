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Олигарх Коломойский с семьей возвращается на Украину

24 мая 2019, 17:09  •  9 • В России

- Планирую здесь (в Киеве, - ред.) находиться в связи с семейными обстоятельствами. У меня сын собирается подписать контракт с баскетбольным клубом Украины, - объяснился с журналистами вернувшийся из Тель-Авива на родину олигарх Игорь Коломойский.

До этого беглый бизнесмен жил два года в Швейцарии и в Израиле. Коломойский столкнулся лбами с прошлым президентом Порошенко. Петр Алексеевич забрал у олигарха в пользу государства «Приватбанк» и натравил силовиков завести уголовные дела.

- Я для Порошенко реально враг. А он для меня - нет, - оправдался Коломойский по приезде. При порошенковском правлении путь на Украину ему был заказан. Вместо собственного особняка, олигарх отправился бы из аэропорта на тюремные нары.

Теперь у руля Украины стоит Зеленский. Многие эксперты говорят, что Коломойский — крестный папа для «Зе». Мол, именно он привел Владимира Александровича к власти. А слухи еще раз подтвердила новость - администрацию Зеленского возглавил адвокат олигарха Андрей Богдан. Как сказал бы классик: «Совпадение? Не думаю!»

Коломойский прикрывается от политики баскетбольным контрактом своего сына Георгия

Но вернувшийся Коломойский прикрывается от политики баскетбольным контрактом своего сына Георгия. Парню 20 лет, рост — 193 сантиметра. Карьеру он начал в американской университетской команде. Затем переехал в играть в Израиль. Правда на матчи со скамейки запасных его выпускали всего 3 раза… Мягко скажем, не самый успешный игрок. Да и ни один украинский баскетбольный клуб еще не подтвердил покупку Коломойского-младшего.

Пока все это похоже на не баскетбольные, а престольные игры его папы...

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