Ольгу Скабееву затравили за возмущение решением директора "Рустави 2"

Телеведущая Ольга Скабеева на личной странице в социальной сети Twitter критически высказалась о позиции руководства телеканала "Рустави 2", чей ведущий оскорбительно с употреблением ненормативной лексики говорил о президенте России Владимире Путине и его родителях.

"Генеральный директор "Рустави 2" Ника Гварамия публично заявил, что не будет увольнять ведущего, который оскорбил Путина: "вернётся в эфир через 2 месяца", - цитирует Скабеева. - А также Гварамия рад, что после провокации вырос рейтинг канала. Что здесь ещё говорить".

В комментариях осудить решили вовсе не Гварамию, а Ольгу Скабееву, называя ее "пропагандоншой", которая говорит лишь то, что "закажут хозяева".

Фото: twitter.com/VNepupkin

Нашлись и те, кто предположил, что Ольга Скабеева завидует и предложили "тоже обматерить Путина".

Фото: twitter.com/mix_voronezh

Другие стали оценивать передачу Ольги Скабеевой, где и эксперты не такие, и российский народ постоянно оскорбляют.

Фото: twitter.com/TsatMesec

Мы привели лишь несколько примеров травли, на личной странице Скабеевой их гораздо больше.