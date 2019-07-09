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Ольгу Скабееву затравили за возмущение решением директора "Рустави 2"

09 июля 2019, 13:24  •  182 • Политика
Ольга Скабеева стала объектом травли после своих критических высказываний в адрес гендиректора телеканала "Рустави 2", который ничуть не раскаивается в произошедшем в эфире - когда ведущий канала материл Владимира Путина.
Телеведущая Ольга Скабеева на личной странице в социальной сети Twitter критически высказалась о позиции руководства телеканала "Рустави 2", чей ведущий оскорбительно с употреблением ненормативной лексики говорил о президенте России Владимире Путине и его родителях.
"Генеральный директор "Рустави 2" Ника Гварамия публично заявил, что не будет увольнять ведущего, который оскорбил Путина: "вернётся в эфир через 2 месяца", - цитирует Скабеева. - А также Гварамия рад, что после провокации вырос рейтинг канала. Что здесь ещё говорить".
В комментариях осудить решили вовсе не Гварамию, а Ольгу Скабееву, называя ее "пропагандоншой", которая говорит лишь то, что "закажут хозяева".
Фото: twitter.com/VNepupkin
Нашлись и те, кто предположил, что Ольга Скабеева завидует и предложили "тоже обматерить Путина".
Фото: twitter.com/mix_voronezh
Другие стали оценивать передачу Ольги Скабеевой, где и эксперты не такие, и российский народ постоянно оскорбляют.
Фото: twitter.com/TsatMesec
Мы привели лишь несколько примеров травли, на личной странице Скабеевой их гораздо больше.

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