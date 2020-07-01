Ольга Скабеева обратилась к "приличному русскому" из-за провокации с Путиным: "И глупость. И стыдно"

Скандальный политический журналист Олег Кашин опубликовал картинку, на которой памятник Советскому солдату в Ржеве заменён на изображение монстра дементора из фильмов и книг про Гарри Поттера. За это его пристыдила российская телеведущая Ольга Скабеева.

Кашин попытался оправдать оскорбительную публикацию тем, что ранее Алексея Миняйло заставили удалить аналогичную картинку. Журналист возомнил, что, публикуя издевательское изображение, он борется с "чеченизацией России".

"Этот пост - мерзость и пошлость. И глупость. И стыдно. Про чеченизацию не знаю/не понимаю, - а гадкую фотографию приличный русский бы удалил, - отреагировала на публикацию телеведущая Ольга Скабеева.

Напомним, что волну издевательств над памятником запустило русскоязычное издание "Медуза", чей главный офис находится в Латвии. Оно увидело в памятнике Советскому солдату в Ржеве образ монстра дементора из фильмов и книг про Гарри Поттера. Вскоре "шутку" подхватили российские "оппозиционеры".

Фото: скриншот Telegram-канала Skabeeva