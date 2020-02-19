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Ольга Баталина займет пост заместителя министра труда и соцзащиты

19 февраля 2020, 09:54  •  9 • Политика

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Депутат-единоросс Ольга Баталина "в самое ближайшее время" перейдет в правительство на должность заместителя министра труда и соцзащиты, сообщил ТАСС первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Да, действительно, такое решение принято. Ольга Юрьевна получила предложение идти на пост заместителя министра труда и социальной защиты РФ", - сказал он. По его словам, ее переход в кабмин произойдет "в самое ближайшее время".

"Решение принято председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным, министром труда Антоном Олеговичем Котяковым", - уточнил Исаев. По его словам, с соответствующим предложением выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководитель думских единороссов Сергей Неверов.

Ранее другой первый замглавы думских единороссов Николай Панков в своем Telegram-канале сообщил, что кандидатура Баталиной "рассматривается для работы в правительстве РФ", она может занять пост замминистра труда и социальной защиты. Сейчас Баталина входит в состав думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

В новость были внесены изменения (09:24 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

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