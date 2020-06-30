Ольга Баталина: От поправок в Конституцию напрямую зависят решения, влияющие на повседневную жизнь людей

О ДИСТАНЦИОННОМ ГОЛОСОВАНИИ

- Оправдал ли себя эксперимент с дистанционным голосованием по поправкам в Конституцию?

- Главный вопрос, который вызывает сомнение у людей, когда они говорят о дистанционном голосовании, это вопрос о том, можно ли обеспечить абсолютную достоверность сведений о человеке, гарантировать, что один человек проголосует один раз, можно ли избежать накрутки голосов. Это вопрос качества работы с персональными данными.

Цифровизация государственных услуг у нас и раньше шла довольно интенсивно. Во многих странах Европы нет ничего подобного нашей электронной записи в медицинские организации, системе МФЦ, которые позволяют в режиме одного окна получить документы. Коронавирус еще активнее подтолкнул процесс цифровизации. Новые масштабные меры социальной поддержки семей с детьми предоставлялись в таком дистанционном формате.

Все те же вопросы, которые возникают при организации дистанционного голосования, возникали и при назначении мер соцподдержки. Но это не помешало отработать алгоритм электронного обмена данными, который все эти вопросы снимает. Ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте от 0 до 3 лет и выплата на детей от 3 до 16 лет осуществлялись только на основании одного заявления, которое подавалось дистанционно на портале Госуслуг. Остальной обмен данными, проверка достоверности сведений проводилась путем межведомственного взаимодействия. И средства поступали на реквизиты того счета, который человек указал в заявлении. Такую поддержку получили семьи, которые воспитывают 28 миллионов детей.

Раньше постановка человека на учет в качестве безработного тоже требовала физической явки, пакета документов. А теперь это делается, не выходя из дома.

Так что дистанционное голосование сегодня защищено ровно так же, как и другие государственные сервисы. На первый план выходит вопрос удобства для граждан. На этот вопрос граждане ответили сами, активно воспользовавшись этой государственной услугой.

- Как институт онлайн-голосования может развиваться в дальнейшем?

- Думаю, шаг за шагом технологии дистанционного учета волеизъявления граждан придут в избирательный процесс. «Единая Россия» последние два года проводит предварительное голосование - отбор кандидатов от партии - с использованием онлайн-голосования. Аналогичные технологии могу применяться и при учете мнения граждан при принятии разных государственных решений – здесь тоже есть серьезный потенциал для развития.

ПОЧЕМУ НУЖНО ГОЛОСОВАТЬ СРАЗУ ЗА ВСЕ ПОПРАВКИ?

- Меня зовут Наталья Ивановна. Почему такая спешка с голосованием по Конституции? И почему приходится голосовать по всем пунктам сразу, а не по каждому?

- Внесение изменений в Конституцию – это закон. И мы голосуем за него также как и за любой другой закон, в целом за весь текст, который в нем содержится. Если вы откроете любой закон, в нем тоже, как правило, очень много статей. И в разных статьях одного закона изложены важные нормы. Но при этом закон имеет смысл только в их совокупности. Невозможно его разнести на части. Точно так же и Конституция РФ. Там более 150 поправок. Они работают только вместе. Их не разделишь.

Например, поправки, связанные с поддержкой семьи, детей, упоминаются несколько раз по тексту Конституции. Но их невозможность разделить - работают они только все вместе, внесенные в разные статьи. В поправках к статье 67 говорится, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики и государство делает все необходимое для их всестороннего развития, а в статье 72 в совместные полномочия федерации и регионов внесено создание условий для достойного воспитания детей в семье.

Что касается спешки. Ее нет, напротив, сделано все для того, чтобы обеспечить безопасность здоровья людей. Голосование по поправкам в Конституцию могло состояться гораздо раньше – в апреле. Но коронавирус внес свои изменения в эти планы. На первый план вышли вопросы защиты здоровья, жизни людей. Не было возможности обеспечить голосование.

Сейчас такая возможность появилась. Голосование специально длится неделю, чтобы каждый человек смог спокойно прийти на избирательный участок. А если и это неудобно, то в некоторых городах – в Москве, Нижнем Новгороде – можно проголосовать дистанционно. Сложно было бы еще дальше откладывать голосование по поправкам в Конституцию. Очень многие люди этого ждут. От этих поправок напрямую зависят решения, влияющие на их личную повседневную жизнь. Госдума, Совет Федерации проголосовали. Регионы свою позицию высказали. Президент подписал принятый закон. И осталось только услышать мнение людей.

«А ПЕНСИИ ПРОИНДЕКСИРУЮТ?»

- Я – пенсионер из Челябинска, Надежда Михайловна. Будет ли индексация социальных пенсий?

- Предлагаемая поправка в Конституцию определяет базовую, основную гарантию в отношении пенсионеров. Она предусматривает, что повышение пенсий проводится не реже раза в год. Особенности и детали расшифровываются, развиваются в соответствующих федеральных законах. Федеральными законами предусматриваются разные виды пенсий. Есть пенсия по старости, есть пенсия социальная, есть по потере кормильца, в связи с инвалидностью. Порядок расчета пенсий, их назначения пенсий, условия различны.

Социальная пенсия также индексируется. При этом порядок осуществления этой индексации предусматривает, что такая пенсия повышается каждый год с 1 апреля соответственно тому как изменяется прожиточный минимум пенсионера

- Это Федор Васильевич из Астрахани. Я - военный пенсионер. Поправка о ежегодной индексации пенсий распространяется на военных пенсионеров?

- Она распространяется на все виды пенсий. При этом в федеральном законе, который регулирует порядок расчета и индексации военных пенсий, их повышение зависит от изменения размера денежного довольствия военнослужащих.

ПОЧЕМУ НЕ ПРОПИСАЛИ ИНДЕКСАЦИЮ МРОТ?

- Не нужно ли прописать в Конституции и индексацию МРОТ не реже раза в год?

- МРОТ тоже повышается каждый год. Минимальный размер оплаты труда приравнен к величине прожиточного минимума трудоспособного населения. Как повышается прожиточный минимум? Он устанавливается каждый квартал на основании данных, которые представляет Росстат. Величина прожиточного минимума изменяется в соответствии с тем, как растут цены на продовольственные товары. Пропорционально изменяется стоимость непродовольственных товаров и услуг, которые тоже находятся в составе потребительской корзины. Величина прожиточного минимума очень динамично отражает изменение ситуации на потребительском рынке. А МРОТ приравнен к прожиточному минимуму. Поэтому размер МРОТ повышается ежегодно.

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