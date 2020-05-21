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Олейник: Зеленский так и не понял, что ему задали вопрос, и вопрос задал совсем не Деркач

21 мая 2020, 19:55  •  180 • Украина

Украинский оппозиционный политик, экс-депутат Верховной Рады нескольких созывов Владимир Олейник считает, что президент Украины Владимир Зеленский слишком легкомысленно воспринял обнародование записей разговоров экс-президента Петра Порошенко с американскими повелителями – Джо Байденом и Джоном Керри.

Обнародование этих записей неслучайно, и это - «вопрос», который задали Зеленскому «очень влиятельные люди», а совсем не депутат Андрей Деркач.

Об этом политик написал в соцсети, комментируя не совсем адекватную реакцию Зеленского на вопрос о «пленках», заданный на вчерашней пресс-конференции.

«Зеленский до конца не понял почему записи переговоров Байдена с Порошенко появились именно вчера. Андрей Деркач - очень умный человек. Грамотный и ответственный. Если Зеленский не понял, что ему вчера задали вопрос. И задал вопрос не совсем Деркач. Он спросил как депутат. На самом деле вопрос задали очень влиятельные люди. А Зеленский сегодня (речь о 20 мая – ред.) от вопроса ушел: "Хи-хи, ха-ха! Я не вмешиваюсь!», - написал политик.

«Так не пройдет. Ты поменял Генпрокурора. И то, что прокурор возбудила дело, то все будут смотреть как оно будет двигаться. Все ждут, когда будет допрошен Шокин? Когда будет допрошен по этому эпизоду Порошенко? Когда вы направите в США в министерство юстиции запрос о допросе по этому же эпизоду Байдена? Простые вопросы. Не нужно оценивать и размышлять на тему есть состав, нет состава преступления. Вы допросите людей причастных к эпизоду. Есть свидетельства. Анищенко говорит. Шокин говорит. А они не хотят их допрашивать. Это напоминает историю со снайперами из Грузии. Они ходят по всему миру и рассказывают, что они стреляли по Майдану. А их не хочет прокуратура допрашивать», - отметил Олейник.

Олейник также высказался относительно перспектив приговора для Петра Порошенко.

«Зеленский выиграл выборы с фразой, что он приговор Порошенко. Но стало ясно, что, если этим вопросом не займется товарищ Трамп, толку не будет. А Трамп занялся вопросом привлечь Порошенко к ответственности. Для него это вопрос второго срока. И думаю, что скоро американцы возьмутся и за нынешнее руководство страны. Всякое нынешнее когда-нибудь становится предыдущим. Сегодня занялись Порошенко. Завтра будут заниматься Зеленским. Там много скелетов вытянут», - добавил Владимир Олейник.

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