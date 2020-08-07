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Олейник призвал поставить «точку в бардаке» и восстановить СССР

07 августа 2020, 16:55  •  107 • Украина

Украинский оппозиционный политик, юрист, экс-судья и экс-депутат Верховной Рады V, VI и VII созывов Владимир Олейник призвал восстановить СССР и таким образом поставить точку в «бардаке» на его бывшей территории.

Об этом политик написал в соцсети, реагируя на предложение нового главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу, первого президента Украины, ставшего им после развала СССР, Леонида Кравчука, который заявил о необходимости переподписания Будапештского меморандума.

«Кравчук хочет подписать новый Будапештский меморандум, если провалятся переговоры по Донбассу. А не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Беловежское, понимаете ли, наше соглашение?», - отметил Владимир Олейник.

«Может переписать его и подписать новое. Объединиться и поставить жирную точку в этом бардаке. Если можно переписать Будапештский меморандум, как считает Кравчук, то почему нельзя переписать Беловежское соглашение им же подписанное. Люди поддержат, а США возрадуются. Пока они там дома целуют черненьким обувь, мы быстренько отыграем всё назад. Предполагаю, что Бацька успокоится и полностью согласится с таким подходом. Восстановим СССР и в мире наступит порядок и божья благодать. Как вам такое предложение от меня?», - написал политик.

Напомним, Кравчук заявил, что в случае провала переговоров по Донбассу Украина может инициировать подписание нового Будапештского меморандума.

«Я думаю, мы будем не обновлять, а расширять. Мы будем думать о новой редакции документа», – сказал он.

В меморандуме, который могут подписать Германия, Польша и другие страны, должен быть прописан четкий механизм выполнения задекларированных в нем принципов, уточнил Кравчук.

«Этот вопрос не снимается с повестки дня и мы будем это инициировать, если вдруг все это зайдет в тупик. Но я не верю, что и дальше будет этот тупик», – сказал экс-президент Украины.

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