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Олейник объяснил, почему «афера века» на Украине не пройдет, а МВФ не даст Киеву денег
30 марта 2020, 16:35 • 112 • Украина
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не разбирается в происходящем на Украине, если утверждает, что пандемия коронавируса поможет Киеву совершить «аферу века» и принять закон о распродаже сельскохозяйственных земель.
Депутат украинского парламента V-VII созывов обратил внимание, что обсуждаемые правила продажи украинских сельхозземель постоянно меняются.
Он также отметил, что Международный валютный фонд (МВФ), помимо закона о продаже земель, требует от Киева принять закон, связанный с запретом на возврат национализированных банков, который затронет интересы Игоря Коломойского и других олигархов. Поэтому этот закон принимать не хотят, но речь в данном случае идет о пакетном голосовании.
Он не согласился с Тимошенко и в том, что карантин, введенный на Украине из-за распространения коронавирусной инфекции, сделал невозможными митинги против закона о продаже иностранцам украинских сельхозземель.
Он полагает, что закон о земле не будет принят, а МВФ не выделит Украине денег.
Напомним, накануне Юлия Тимошенко заявила, что власти Украины планируют принять закон о распродаже сельскохозяйственной земли на внеочередном заседании парламента. При этом якобы Киев хочет провернуть «аферу века» во время карантина по коронавирусу, чтобы украинцы не могли опротестовать ее.
Автор: Марина Степанова
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