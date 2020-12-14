Олейник об атомной отрасли Украины: Курс на полное уничтожение

Сегодня мы наблюдаем планомерную работу по прекращению работы атомной энергетики Украины. Им стремятся дать все необходимые составляющие западные.Европа и США на этом зарабатывают. Сегодня Украина в целом используется как донор. Её разбирают по запасным частям как автомобиль. У вас ещё работают атомные электростанции? Кто вам поставляет топливные элементы? Россия? Нет, заказывайте у нас. Они немного не подходят по технологии? Ничего страшного, подгоним. Это же не рядом с Вашингтоном. Реально ресурс атомных электростанций в Украине сокращается. Никто не думает о продолжении этого ресурса. Нужно строить новые, закрывать старые, проводить капитальный ремонт. Никто этим не занимается. Они просто выжмут всё что можно и закроют АЭС как сделали в Прибалтике. Во-первых, прекратить сотрудничество с Россией, а во-вторых поставлять энергию в Украину из Европы. А пока поставляют электричество из Украины в Европу. Украинская энергетика дешевле, чем европейская. Выработается ресурс, Украина станет покупателем, а не производителем.Почему в Украине строили атомные электростанции? Потому, что это источник для серьезного промышленного развития. Для производства металлов, крупных производств нужна дешевая энергия в больших количествах. А сегодня, когда промышленность уничтожается, а численном населения падает, зачем развивать атомную энергетику? АЭС прибыльна, когда дает ток крупному производству. Снабжать только население убыточно для таких гигантов энергетики. Отсюда и стратегия – уничтожить энергетический потенциал Украины как класс. В этой связи остановка производства украинского урана очень хорошо вписывается в эту стратегию.