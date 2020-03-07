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Олейник назвал причину увольнения Рябошапки с поста генпрокурора Украины

07 марта 2020, 13:35  •  140 • Украина
Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка снят с должности спустя полгода после назначения на нее. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник назвал реальную причину этого решения.
Отставке Руслана Рябошапки с поста генерального прокурора Украины предшествовало внеочередное пленарное заседание Верховной рады, на котором 263 депутата из 450 выразили свое недоверие этому человеку. При этом большинство проголосовавших за увольнение Рябошапки — из правящей партии «Слуга народа».
«Некоторые из них закончили только школу, зато они уже «понимают», как работает офис генерального прокурора. Некоторые из них по слогам читают», — сказал о сместивших его с должности Руслан Рябошапка.
Однако депутат Рады V-VII созывов Владимир Олейник считает, что теперь уже бывший генпрокурор не умнее тех, кто отправил его в отставку.
«Эту должность должен занимать человек, понимающий, что такое прокуратура. И желательно, чтобы он прошел все ступени — от районной прокуратуры до генеральной. А Рябошапка, хоть и юрист, но человек с улицы.
Он появился по протекции тех, кто имеет отношение к [Джорджу] Соросу. То есть Рябошапка — это птенец гнезда Сороса, который мешал расследованию [дела] против [Джо] Байдена на Украине», — заметил Олейник в комментарии Федеральному агентству новостей.
Политик считает, что Рябошапка также мешал президенту Владимиру Зеленскому выполнить его предвыборное обещание и посадить в тюрьму Петра Порошенко.
«Это все часть американских разборок между демократами и республиканцами. К Украине как таковой они отношения не имеют. По сути, что сделал за полгода Рябошапка для своей страны? Обещанных им громких расследований нет, есть реформирование Генпрокуратуры Украины, которую он переименовал в офис генпрокурора. Но это все равно, что перекрасить горбатый «Запорожец». Он им все равно останется. То есть фасадные изменения ничего не дают. Убрав Рябошапку, отстранили Сороса, но курс от этого не изменится. Это как разборки команды корабля — от того, кто кого заменит, курс судна не изменится, он все равно идет на айсберг», — полагает Олейник.
В связи с этим бывший украинский депутат считает, что тот, кто придет на смену Рябошапке, не изменит ситуацию.
«Рассчитывать на что-то позитивное можно только тогда, когда придет команда, готовая отстаивать политический суверенитет Украины, отказавшись от американского влияния», — уверен Олейник.
Автор: Марина Степанова

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