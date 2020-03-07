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Олейник назвал причину увольнения Рябошапки с поста генпрокурора Украины
07 марта 2020, 13:35 • 140 • Украина
Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка снят с должности спустя полгода после назначения на нее. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник назвал реальную причину этого решения.
Отставке Руслана Рябошапки с поста генерального прокурора Украины предшествовало внеочередное пленарное заседание Верховной рады, на котором 263 депутата из 450 выразили свое недоверие этому человеку. При этом большинство проголосовавших за увольнение Рябошапки — из правящей партии «Слуга народа».
Однако депутат Рады V-VII созывов Владимир Олейник считает, что теперь уже бывший генпрокурор не умнее тех, кто отправил его в отставку.
Политик считает, что Рябошапка также мешал президенту Владимиру Зеленскому выполнить его предвыборное обещание и посадить в тюрьму Петра Порошенко.
В связи с этим бывший украинский депутат считает, что тот, кто придет на смену Рябошапке, не изменит ситуацию.
Автор: Марина Степанова
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